交野公園的公眾露營地點在3年疫情間，共封閉了近900日。政府今日（10日)宣布，11月17日將重開政府轄下露營地點及戶外康樂設施。《Opener 開罐》整理新手必去11大附廁所免費營地，交通方便兼有靚景，包括灣仔半島營地、西貢黃石營地、大嶼山昂坪營地、南山營地等。



疫情導致不少港人無法外遊，不少人選擇與好友露營郊遊，新手們選擇附廁所的營地最適合不過。（ig@ gsycc）

本港免費露營地點由漁護署及康文署管理，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理全港11個適合新手的露營營地，地勢平坦，難度較低，交通方便，更有寧靜靚景及綠樹圍繞。這些營地全部都有標準洗手間及方便的水源，輕鬆解決露營最怕的衛生、煮食問題，適合第一次露營的朋友。

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【同場加映】5大附浴室免費營地

露營新手最擔心的一個問題就是沖涼，不少愛乾淨人士必須天天沖涼，保持衛生，一旦不沖涼就睡不著。不用擔心，部分免費營地提供浴室，讓露營人士輕鬆解決衛生問題。不過大家要留意部分浴室只提供凍水，要沖熱水涼的話就要自行煲水了。

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