撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-11 07:00

因肺炎疫情關係，港人未能海外旅遊，不少人近月都選擇去露營。對於露營新手來說，初次露營可以揀大型、初級難度的免費營地，最好當然提供浴室及廁所，方便又衛生。《Opener 開罐》整理新手必去5大附浴室免費營地，包括灣仔西營地、灣仔南營地、粉嶺鶴藪營地、大嶼山南山營地等。

港人現在不能外遊，不少人選擇週末去露營感受慢活。（ig@ ernestchen666）

本港免費露營地點由漁護署及康文署分別管理，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理5個適合新手的露營營地，地勢平坦，難度較低，交通較方便，最重要有標準洗手間及浴室，輕鬆解決露營最怕的衛生問題，適合第一次露營的朋友。

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户外品牌迪卡儂向來以抵買見稱，露營新手預算不多也可以去逛逛。究竟$300能買到甚麼露營裝備？雖然低預算裝備一定會偏重，但必要的裝備當然不能省。想知有甚麼性價比高的露營好物？不妨參考一眾網民推介，以下10件香港迪卡儂都買到的抵買露營裝備，看看有沒有你的心水？

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除了迪卡儂買得到低預算的露營用品外，有網民分享AEON Living Plaza $12店也買得到性價比高的露營好物在AEON Living Plaza $12店買到的露營好用小物。以為便宜一定無好貨？別輕看這些$12露營好物，日本有不少山系露營達人都在自家頻道分享心得。想知如何將這些露營好物功用極大化？看看日本山系KOL教路啦！

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同場加映：潮濕天衣物難乾有噏味 專家教防霉拱門晾衫法

潮濕天衣物特別難乾，更會散發一股難聞的噏味，令人懊惱。明明已經按照平時洗衣、乾衣程序洗衫，但衣物仍然非常難乾透。日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu在YouTube個人頻道分享一個簡單快捷又有效的晾衫方法，只需改變衣物的排列便可加快衣物晾乾的速度！日本家務達人毎田祥子提醒大家數個貼士，包括晾衣物時應該選擇哪個位置、衣物之間應該隔開多遠。

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