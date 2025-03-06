J級瀬戶環奈未算強？13名高「級」女優　美園和花/彌生美月派福利

日本AV界女優人數年年增加，各種身型大小都有。不知大家又喜歡甚麼尺寸的女優呢？《開罐Opener》這次就搜羅了13個高「級」女優，讓各位大飽眼福。



13名高「級」AV女優

【1】辻井穗乃果（辻井ほのか）

生日：1995年11月19日

身材：170cm/ K罩杯

X：@tsujiiHonoka

+ 1

【2】瀬戶環奈

生日：2004年5月10日

身材：170cm/ J罩杯

X：@kanna_seto0510

+ 2

【3】彩月七緒

生日：2002年6月16日

身材：164cm/ H罩杯

X：@nao_satsuki

【4】清宮仁愛

生日：3月15日

身材：172cm/ H罩杯

X：@toa_kiyomiya_

+ 1

【5】伊藤舞雪

生日：1997年11月30日

身材：160cm/ F罩杯

X：@mayukiito

【6】南羽琉（みなみ羽琉，舊名湊羽琉）

生日：1996年6月9日

身材：175cm/ K罩杯

X：@Minami_Harudayo

【7】丸最稀有（丸最レア，舊名丸石稀有）

生日：2001年12月3日

身材：158cm/ J罩杯

X：@Marumo_Rea

+ 1

【8】美園和花

生日：1993年3月3日

身材：155cm/ G罩杯

X：@waka_misono

+ 2

【9】彌生美月（弥生みづき）

生日：1998年12月7日

身材：157cm/ G罩杯

X：@y_mizuki127

+ 1

【10】莉莉流花（莉々はるか，舊名稻場流花）

生日：2000年1月8日

身材：160cm/ H罩杯

X：@ririharuka_

+ 4

【11】胡桃櫻（胡桃さくら）

生日：2002年10月29日

身材：161cm/ F罩杯

X：@kurumi__sakura

【12】宍戶里帆

生日：2001年10月14日

身材：153cm/ G罩杯

X：@shishido_riho

+ 1

【13】河合明日菜（河合あすな）

生日：1998年3月21日

身材：158cm/ H罩杯

X：@kawai_asuna