J級瀬戶環奈未算強？13名高「級」女優 美園和花/彌生美月派福利
撰文：白兔糖
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日本AV界女優人數年年增加，各種身型大小都有。不知大家又喜歡甚麼尺寸的女優呢？《開罐Opener》這次就搜羅了13個高「級」女優，讓各位大飽眼福。
13名高「級」AV女優
【1】辻井穗乃果（辻井ほのか）
生日：1995年11月19日
身材：170cm/ K罩杯
X：@tsujiiHonoka
+1
【2】瀬戶環奈
生日：2004年5月10日
身材：170cm/ J罩杯
X：@kanna_seto0510
+2
【3】彩月七緒
生日：2002年6月16日
身材：164cm/ H罩杯
X：@nao_satsuki
【4】清宮仁愛
生日：3月15日
身材：172cm/ H罩杯
X：@toa_kiyomiya_
+1
【5】伊藤舞雪
生日：1997年11月30日
身材：160cm/ F罩杯
X：@mayukiito
【6】南羽琉（みなみ羽琉，舊名湊羽琉）
生日：1996年6月9日
身材：175cm/ K罩杯
X：@Minami_Harudayo
【7】丸最稀有（丸最レア，舊名丸石稀有）
生日：2001年12月3日
身材：158cm/ J罩杯
X：@Marumo_Rea
+1
【8】美園和花
生日：1993年3月3日
身材：155cm/ G罩杯
X：@waka_misono
+2
【9】彌生美月（弥生みづき）
生日：1998年12月7日
身材：157cm/ G罩杯
X：@y_mizuki127
+1
【10】莉莉流花（莉々はるか，舊名稻場流花）
生日：2000年1月8日
身材：160cm/ H罩杯
X：@ririharuka_
+4
【11】胡桃櫻（胡桃さくら）
生日：2002年10月29日
身材：161cm/ F罩杯
X：@kurumi__sakura
【12】宍戶里帆
生日：2001年10月14日
身材：153cm/ G罩杯
X：@shishido_riho
+1
【13】河合明日菜（河合あすな）
生日：1998年3月21日
身材：158cm/ H罩杯
X：@kawai_asuna