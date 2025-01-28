女優日向由奈AV片被港女「亂入」　廣東話無禮對話全被收音播出

新人AV女優日向由奈以145cm嬌小身高及可愛形象受到關注，其去年主演的番號近日在香港爆紅，全因當中夾雜大量廣東話。不過事主並非「繪麗奈2.0」，而是貨真價實的素人遊客！



涉事片段(影片截圖)

該集AV名為「叔叔，讓我們一起去參加成人修學旅行吧」(Ipzz-471)，劇情講到日向由奈與男優旅行期間一同到訪神社，兩人正在輪流求籤時，背景突然出現超大聲廣東話女聲，有人高談闊論：「3號…死啦！死啦喂！點算呀？怪唔得知我哋個trip咁bad啦！會唔會4個都係咁㗎喂！喂到你啦！」女子疑似求籤結果未如理想，同時呼喚朋友快點求籤，未料整段對話全被錄進AV之中。

其後該名女子更指要「逢凶化吉」，眾人的情緒逐漸高漲，不停說話外，聲量快要掩過日向由奈及男優，主角們的輕聲細語與港女的失禮舉動形成強烈對比。其後幾名女子更疑似用廣東話討論男優的籤文結果，當時男優正在求籤，當有人用廣東話說完「等陣先！人哋（抽到）吉（籤）㗎！」後，日向由奈即開心向鏡頭表示男優抽到大吉。發現附近有人抽到吉籤後，幾名女子更不禁「吓」出聲表達失望。

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事發片段手持拍攝器材的是日向由奈，感覺亦似拍Vlog，幾名香港人未有留意旁邊正在拍AV亦不足為奇。但在公眾地方連基本禮貌也欠奉，被一眾網民形容事件十分丟架：「（日向由奈）用夾咪都收到聲，可想而知佢哋幾大聲」、「一啲禮貌都冇」、「做唔到女優可以做聲優，都算係揚威海外」；亦有人搞笑指該神社片段「未入正題」，「相信好多人都唔會聽到，因為會skip」。你又怎看今次事件呢？