13個2025最強免費AI工具實測　返工返學必備！一鍵整PPT/分析影片

AI大流行，不論在職場還是求學，懂得活用AI才能快人一步。像人一樣，不同的AI都有它的長處，《開罐》就為大家精選了13個功能相當強的AI，有的生成圖片出色、有的將影片轉為文字檔，也有AI是製作PPT的好幫手，而且更是免費使用！



《罪後真相》劇照

AI工具【1】ChatGPT：功能較全能

講到AI又怎少得ChatGPT，只要輸入指令，無論日常大小問題、計數、搵資料、改Grammar，統統都難不倒它，甚至有網民指找ChatGPT聊心事「畀到好大情緒價值」。輸入指令時用中文或英文都可以，答案載入速度亦是一眾AI工具中最快。最近必試用ChatGPT整風格圖片，不過現時禁止使用者生成「個別在世藝術家風格」的圖像，即早前網上大熱的吉卜力風已被禁。你亦可以先給ChatGPT參考，再要求它以同一風格生成圖片，如另一大熱的「玩具盒公仔」圖片。

ChatGPT

免費/收費：免費，升級方案每月$20美金起

特點：較為全能、使用率最高

可改善地方：資料未必100%準確

AI工具【2】Gemini：配合Google工具使用

Gemini是由Google開發的聊天生成式AI，亦是現時繼ChatGPT後第二多人使用的AI工具。特色是可以配合Google一系列工具使用，加快工作效率，但記者要求將兩段文字整合成表格式報告時，Gemini都出現「死機」情況，未能整合相關資料，結果最後要整理成「試算表資料」再自行加入到Excel才解決到。

Gemini

免費/收費：免費，需登入Google帳戶

特點：可配合Google一系列工具使用

可改善地方：不時出現「死機」

AI工具【3】Perplexity：引用網站來源

Perplexity會整理搜尋引擎的熱門結果再整合成文字，而且會在句子間引用網站來源，以及自動產生相關問題。記者實測搜尋最近的本地新聞，包括Chiikawa官方專門店及姜濤生日應援活動，都能準確列出相關結果，不存在近期事件因AI未更新而搜尋不到的情況。搜尋結果的前提是網上已有相關資料，但不排除Perplexity未能分辨「以訛傳訛」的假資訊，只因多個網站都有提及就搬字過紙給用家。

Perplexity

免費/收費：免費，但每4小時最多用5次Pro Search，另有收費Pro版每月$20美金起

特點：引用網站來源

可改善地方：可能是搬字過紙

AI工具【4】NoteGPT：影片翻譯成中文

NoteGPT可以分析不同媒體上的文字，PDF文件、圖片等等是基本，最強大一定是整合YouTube影片內容。記者用上英國BBC一條約7分半鐘、關於教宗方濟各逝世的新聞片段，要求NoteGPT將全英文的內容變成繁體中文，只需約1分鐘已整理出中文摘要、亮點及關鍵洞察3部分，再加英文逐字稿。內容準確度及AI速度基本上無可挑剔，唯一要留意部分用詞未必是香港常用，例如稱方濟各為「教皇」而非「教宗」。

NoteGPT

免費/收費：免費，但只有15個免費配額，之後需要付費

特點：可整合YouTube影片內容、並翻譯成繁體中文

可改善地方：未必使用香港常見名詞

AI工具【5】LINER：學術資料搜尋

LINER由韓國Startup推出，主打學術資料搜尋及更準確的資料分析，而且可以用繁體中文回答問題。網站稱如果升級至Pro版本，其準確度高達95.3%，比市面上其他AI工具更佳。記者再以香港Chiikawa官方專門店排隊情況作問題，LINER載入答案速度十分快，更已包括圖片搜尋，按下有虛線的句子便可找到相關資料來源。不過免費版只引用了4個網站來產生答案，略嫌不夠其他AI工具來源豐富。

LINER

免費/收費：免費使用Liner Basic模型，收費版每月$25.99美金起

特點：主打學術資料搜尋、支援繁體中文

可改善地方：免費版只引用4個網站，略嫌不夠豐富

AI工具【6】Felo AI：整合YouTube影片內容

由日本初創公司開發的AI搜尋引擎，強烈建議使用專業版搜尋，免費用戶每日可使用5次。專業版搜尋一大特色是可製作心智圖（Mind Map），記者今次要求Felo AI就YouTube影片製作繁體中文Mind Map，片段同樣是在NoteGPT用過、英國BBC關於教宗方濟各逝世的英文新聞片段。除了Mind Map亦有內容分析，同樣是「幾乎不用等」的速度，最驚喜是還可以將內容一鍵儲存到Notion，如果用來整理網站資料，計劃旅遊行程都幾適合。

Felo AI

免費/收費：基本功能免費，專業版搜尋免費用戶每日可用5次，付款升級每天可使用300次

特點：可整合YouTube影片內容、並翻譯成繁體中文、製作心智圖

可改善地方：心智圖文字略嫌過多

AI工具【7】ChatPDF：整理PDF重點

2024年生成式AI前50名之一，想整理PDF重點的話絕對幫到手，大學生寫論文必備。記者以2025-26年度財政預算案的PDF實測，面對123頁內容，ChatPDF總結起來可說是毫無難度。雖然系統分析到繁體中文，不過產生的結果就只得簡體，英文文件處理起來會更方便。

ChatPDF

免費/收費：免費

特點：可整理PDF重點

可改善地方：生成結果暫未支援繁體中文

AI工具【8】Gamma：AI製作簡報

Gamma主打AI製作簡報，有3種頁面大小及多個顏色主題可選。註冊帳戶獲400點數，每40點可製作一份全新簡報，又或者可以課金升級無限使用。記者將Felo AI總結、約900字的教宗方濟各逝世新聞內容一字不漏地複製，要求Gamma製作簡報，一兩分鐘就已經Gen出所有圖片、文字以及graphic，成品精美。

AI建議製作8頁簡報，對象寫給「對天主教和教宗逝世感興趣的中文讀者」，語氣為「正式、尊重、莊重」，算是精準，當然用家亦可自行編輯指令。預設的每頁簡報為「中等文字量」，出來結果不會太冗長，如果對AI製作的成品不滿意，也可以再修改。

Gamma

免費/收費：免費註冊後可獲400點數，40點可製作一份PPT，每月US$8起可任用

特點：快、PPT質素不俗

可改善地方：依賴用家提供的資料，未有再fact check

AI工具【9】Notion AI：電子Schedule Book

Notion多數用家都是用來整理及記錄日常Schedule，其實他們都有推出AI功能，例如可幫手整合現時的工作清單，或者開設指定主題的Template，玩法類似有AI功能的子彈筆記（Bullet Journal）。請Notion AI製作一個電影評分清單，好快就完成，再要求加入「觀看日期」及「電影類型」兩欄，以及隨意填寫電影都無問題，甚至有就記者Notion與電影相關的頁面，建議可加入此表格的內容。不過AI只提供基本Template，想更美觀可能要再花些時間設計。

Notion AI

免費/收費：免費，但有使用限額

特點：AI加電子Schedule Book，市面上較少有

可改善地方：只提供基本Template

AI工具【10】Interview Warmup：面試必用

Interview Warmup是Google推出的面試AI，你可以選擇相應行業，AI便會選出5條問題，主打一些有機會遙距工作或線上面試的工種，如IT、網頁設計（UX Design）、數據分析（Data Analytics）、數碼市場營銷（Digital Marketing）、專案管理（Project Management）等，即使沒有對應的行業，你亦可以選一般（General）來練習。用家可以錄音或打字去答問題，模擬面試以英文進行，就算日常生活未必有太多機會練習講英文，事先用Interview Warmup準備也不怕太緊張。

Interview Warmup

免費/收費：免費

特點：AI幫手練習面試

可改善地方：題目較適合特定行業，如選一般行業只得基本情景題

AI工具【11】Stable Diffusion Online：快速免費製圖

Stable Diffusion Online主打輸入關鍵字後一鍵製圖，今次嘗試以維港景色及像素馬賽克風格製作圖片，生成速度同樣相當快，不過感覺較似一般大城市景色，未見香港的標誌性建築。由於生成的圖片都是夜景，記者加碼要求製作日間版本，結果出現香港以外的城市景像，可能用來製作虛構圖片會較好。

Stable Diffusion

免費/收費：免費

特點：快、免費製圖

可改善地方：圖像未必完全符合關鍵字

AI工具【12】DreamStudio：一次生成4張圖片

用法與Stable Diffusion Online相似，用家需要輸入關鍵字去生成圖片。圖片生成的速度令人滿意，而且每次都有4張任選，不過每張圖片之間的差別不大，即使更改部份關鍵字也未必能做出相應效果，例如記者要求的城市天際線景色及復古風格，AI就未能做到復古感。

HK 01圖片

DreamStudio

免費/收費：免費註冊後可獲點數，其後需付費

特點：一次生成4張圖片

可改善地方：圖片差別不大、未必完全符合關鍵字

AI工具【13】Adobe Photoshop Generative Fill：專業修圖軟體

去旅行遇到太多遊客，身後充滿路人的話，可以試試用Photoshop AI幫手。先用Pen Tool或Selection Brush Tool塗抹要移除的物件，再用Generative Fill幫手去除。每一次會有3個生成結果可以選，如果不滿意亦可以重複上述步驟，或刪除圖層從頭來過。

記者實測用兩款筆移除其中一個較明顯的路人身影，Pen Tool一次就成功；Selection Brush方面，AI先將路人變成滑雪板，重複一次後地上還有黑影，最後3次終於成功P走路人。Pen Tool較難上手，但如果熟悉Photoshop建議使用，因效果較好。

HK 01圖片

HK 01圖片

Adobe Photoshop Generative Fill

免費/收費：免費試用後每月HK$183起，包括500-1,000生成式點數用作AI功能

特點：成品質素不俗、本身已是專業修圖軟體

可改善地方：要付費但不是任用