天文台研周日是否8號！香港人4大打風心理學　恨掛八號非想放風假

【打風／hko／天文台／移動路徑／颱風／熱帶氣旋／韋帕／風球】天文台今午（17日）發特別天氣提示，指按照現時預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在明晚（18日）至星期六（19日）初時進入本港800公里範圍，周六日有機會或掛３號，正評估是否需要在星期日（２０日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

對於放假先嚟打風，香港人應該更擔心是若打得成風，星期一是否會有風假放。有網民就曾一語道破指，打工仔之所以那麼期待「打風假」其實並不是單純為了放假！背後真正原因是……



香港打工仔都渴望可以有「打風假」（資料圖片）

日前有網民就於Threads發文表示，香港每當有機會懸掛八號風球，全香港都會瞬間進入「賭神模式」，因為大家都在賭「會唔會早收工？會唔會停市？今晚有冇得打牌？」。

threads截圖

樓主更列出一個港人於香港打風期間專屬的「SOP（標準程序）」：

1.即使屋企已經有30包，但都依然要「去超市搶公仔麵」

2.於Instagram打卡並配上「風再大，都吹唔走我對屋企張床嘅愛。」

3.全城時刻關注天文台Live，「當睇緊跑馬咁——八號！八號！頂住！頂住！」

4.能否早收工並不是重點，重點是「第日有冇得瞓晏啲！」

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打工仔稱打風最怕要「Work From Home」

除此之外，樓主還爆出香港打工仔們之所以如此期盼「打風假」，其實從來都不是因為害怕打風，亦不是真的渴望放假，而是因為「驚返工」！即大家一直以來都只是因為對工作的恐懼與抗拒，大家才會那麼「恨放假」。

樓主更形容，打風的時最恐怖的並非風雨，而是老細的一句：「聽日打風嘅話，大家可以 Work from Home。」，這句話的殺傷力「比山竹撞埋嚟仲驚」。

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