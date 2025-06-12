章魚燒竟沒有章魚！日本50年老店轉賣「香腸燒」背後原因超心酸

老婆餅沒有老婆，菠蘿包沒有菠蘿，大家都一定知道啦，但你又有沒有想過，現在就連章魚燒，都已經沒有章魚？近年日本物價持續飆升，就連街頭的國民美食都開始抵擋不住。東京一間經營超過50年的小食店，因貼出告示，表示章魚燒內已經再「沒有章魚」，章魚燒變成「香腸燒」，而引起網民熱烈討論。



《每日新聞》擷圖

根據《每日新聞》報導，一間位於東京荒川區經營超過50年的小食店「寶來屋」，店內竟然貼上一張章魚燒內「沒有章魚」的告示，表示由於章魚的進貨價格高漲，將會用「香腸」代替章魚。對此店舖現年77歲的老闆長谷川雅子表示，自新冠疫情以來，不論是食材還是營運成本都不斷上升，「已經無法再用章魚來做章魚燒了」。因此改賣以香腸代替章魚的「香腸燒」。不過，即使香腸的成本較低，麵粉等其他原料的價格仍然上漲，令原本一盒售價180日圓（約9.8港元）的章魚燒，在改為香腸版本後，價格仍需上調至200日圓（約11港元）。

章魚燒變成「香腸燒」後，長谷川表示雖然有些顧客都對此感到失望，認為「果然還是章魚比較好」，但香腸亦獲不少小朋友的好評，而其之所以會繼續售賣章魚燒，表示是因「有不少客人都是下班或放學後來光顧的，我希望能繼續以合理的價格，提供他們好吃的東西」。

《孤獨的美食家》劇照

根據帝國數據銀行發表的報告指出，受原材料價格上漲影響，日本各地以小麥粉為主的食品店普遍面臨營運壓力，當中以御好燒、炒麵及章魚燒等「粉類小吃」最為嚴重。而章魚燒店所面對的困難更加嚴峻，因為除了麵粉、雞蛋及人手成本上升外，章魚本身的價格也幾乎翻倍，其價格由2014年每100克277日圓，升至2024年5月的528日圓，甚至高於部分海產。

店舖的告示引起網民熱烈討論，有網民對此表示「那沒有章魚的章魚燒，應該繼續叫章魚燒嗎？」，但有不少網民對此亦表示理解指「香腸章魚燒更香更好吃」並表示其實章魚燒的重點是「醬汁和美乃滋」，內裡的材料都只是襯托，即使只有麵粉甚麼都沒有，都依然非常好吃。

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但其實大家又知不知道，章魚燒最初其實並沒有「章魚」？日本粉類美食協會會長熊谷真菜指出，章魚燒的前身是1930年代於大阪出現的「ラヂオ燒」（譯作「收音機燒」）。這種小吃因收音機盛行而得名，有人說是因其外形像極了收音機旋鈕，也有人說是因常在收音機攤位附近販售而得名。與現今的章魚燒不同，「收音機燒」最初使用的餡料是牛筋、蒟蒻及青豆等食材，當時並沒有加入章魚。直到後來受到兵庫縣明石地區玉子燒文化影響，章魚才逐漸成為餡料之一，從而變成大家現今所熟悉的「章魚燒」。