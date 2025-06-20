長洲船期時間表2025｜中環來往長洲高速船+慢船時間 +票價

長洲一向是香港熱門離島之一，其地道風情和悠閒氛圍，吸引了眾多遊客前往觀光。中環去長洲要幾耐？離市區約50分鐘船程，就能馬上享受一個輕鬆愜意的假期。長洲點去？現時前往長洲除了可在中環碼頭出發，亦可在梅窩，坪洲及梅窩等離島搭船前往。

中環碼頭來往長洲｜高速+慢船船期表及票價

中環去長洲有什麼方法？

由市區前往長洲碼頭，可於中環5號碼頭乘搭渡輪。而普通渡輪及快速渡輪票價於平日和公眾假期亦有不同。

中環去長洲要幾耐時間？

普通渡輪：每隔1小時至1.5小時一班，行程約55-60分鐘；

快速渡輪：每隔約1小時一班，航行時間約35至40分鐘

中環碼頭來往長洲船期表｜星期一至六（公眾假期外）

* 普通船及可載貨物的航班

# 只在星期一至五行駛(公眾假期除外)

@ 只在星期六行駛(公眾假期除外)

^ 平日星期一至五以400座快速船行走(公眾假期除外)

中環碼頭來往長洲票價 | 星期日及公眾假期

* 普通船及可載貨物的航班

中環碼頭來往長洲票價 | 星期一至六（公眾假期外）

中環碼頭來往長洲票價｜星期日及公眾假期

如從中環出發，亦可考慮購買假日來回票，價格會比用單程票划算，但注意如購買假日來回票，首程之出發地點必須為長洲碼頭！

長洲-芝麻灣-梅窩-坪洲橫水渡船 | 船期表及票價

如從離島前往其他離島如坪洲、芝麻灣、梅窩等地，可選擇乘搭橫水渡，橫水渡航線來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲，僅於星期一至五提供，公眾假期亦不設服務。船期表請看。

長洲-芝麻灣-梅窩-坪洲橫水渡 | 票價