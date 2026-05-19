長洲美食17推介丨不止芒果糯米糍！必試沙嗲牛通+流沙平安包串燒

長洲美食2025推介！長洲雲集了各式各樣的特色食肆，《香港01》好食玩飛記者將17大長洲美食整理成懶人包，有必食芒果糯米糍、打卡Cafe、特色平安包串燒、海傍西餐廳等。出發前睇下文盡掃長洲美食，大飽口福！



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長洲深受本地人和遊客喜愛。（小紅書＠王辟谣）

長洲太平清醮即將舉行，想知如何入場觀賞、活動時間及地點，即按此！

長洲美食【1】陳通記——馳名沙嗲牛通

位於熟食中心開業多年的陳通記（通記），其招牌沙嗲牛肉米通吸引了不少遊客慕名而來。沙嗲牛通的湯底濃郁，加入花生熬煮，可以品嚐到花生碎，有別於平常的通粉，搭配外型細長的米通，口感煙韌且非常吸湯，難怪如此受歡迎！另外，港式下午茶之選西多士及鹹牛肉蛋治也是大熱，西多士即叫即炸，有網民讚切開後可見包入面都沾滿蛋漿，所以特別香口。

陳通記

地址：長洲大興堤路2號長洲市政大廈地下熟食中心13號舖

電話：2981 8877

營業時間：星期二至日 7:00-16:00（星期一休息）



長洲美食【2】納舍——日式木系茶室

許多人經過都必定會留意到這間茶室，因為外面的環境就已經充滿日式味道，感覺寧靜舒適。進店內就發現納舍主打抹茶、焙茶蛋糕和飲品，如焙茶朱古力巴斯克芝士蛋糕、抹茶Latte等，茶愛好者必試！另有提供輕食如多士、意粉等，食物精緻都適合打卡！

納舍

地址：長洲新興後街156號地舖

營業時間：11:00-18:00



長洲美食【3】長洲鐵漢 —— 首創脆炸平安包串燒

位於長洲的港式串燒小食店「長洲鐵漢」，推出獨家首創的黃金脆炸平安包，共有2款口味，分別是「黃金脆脆平安包（流沙奶黃味）」（$28）及「黑金脆脆平安包（芝麻味）」（$28）。每串脆炸平安包都是即叫即製，炸成金黃色非常誘人！一口咬開後，更有奶黃及麻蓉餡料爆漿湧出，配上外脆內軟的麵包，口感和味道都超豐富！

除了首創炸平安包串燒，還有一系列港式串燒供應，包括「冰鎮黃金咖喱魷魚」（$42）、「串串金蠔」（$68）等，有興趣的朋友下次去長洲玩不妨去試食！

長洲鐵漢

地址：長洲新興街65號地舖

電話：8489 3143

營業時間：11:00-20:00



長洲美食【4】長洲角酪 —— 打卡乳酪手搖

長洲角酪是近年長洲人氣小店之一！店內最出名的當然是設計成「長洲港鐵站」的牆壁，不少人幕名前來拍照打卡！人氣飲品方面則有「莓莓角酪」，選用新鮮士多啤梨製成乳酪，味道濃郁，入口順滑，加入士多啤梨果肉和少許紫米，整體味道酸酸甜甜，非常適合逛街時解渴！

長洲角酪

地址：新興街78號地下

電話：8489 3140

營業時間：12:30 - 21:00（星期一至六）；11:00 - 20:00（星期日）



長洲美食【5】Summer & Autumn ——大熱平安字樣Tiramisu

雖然 Summer & Autumn 是一間西餐廳，但除了瑞士芝士火鍋、烤布里芝士配蒜蓉法包和白汁黑松露意粉等西菜外，他們還有呈現「平安」字樣的 Tiramisu 以及充滿大海風情的「藍橙梳打」，相當具長洲的特色與氛圍。

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Summer & Autumn

地址： 長洲新興街98號地舖

電話：6440 9188

營業時間：星期一、二、四、五10:00-18:00／星期六日及公眾假期11:00-18:00



長洲美食【6】餃子冰室 —— 特色蜆肉芫茜餃子

餃子冰室供應多每日新鮮手製的特色餃子，包括蜆肉芫茜、印第安、黑白土匪、鹹蛋黃黃金、南乳豆卜等，還有多款以傳統甜品為主題的沙冰特飲，包括美顏冰糖紅棗桃膠沙冰、腐竹蛋洋薏米沙冰、竹蔗茅根甘筍沙冰等。

餃子冰室

地址：長洲大新海傍路86號地鋪

電話：5395 9328

營業時間：12:00 - 19:00



長洲美食【7】島中坊研 —— 文青Cafe自家製窩夫

行完泳灘和小長城，推介大家到長洲Cafe島中坊研吃下午茶！甜食控必試甜品拼盤，$138包四款自選甜品！記者今次點了提拉米蘇+伯爵茶焦糖燉蛋+草莓雪糕+是日蛋糕（培茶芝士蛋糕）。味道方面，提拉米蘇口感細膩飽滿；焦糖燉蛋表層焦糖香脆，燉蛋綿密順滑；培茶芝士蛋糕濃郁芝士味略帶培茶苦味，偏向慕斯的細滑口感。提提大家每份甜品都有一定份量，建議細食的女生2人享用一份拼盤！

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島中坊研主打西式及日式輕食，包括全日早餐、蒲燒鰻魚飯等，甜品另有網民大讚的自家製窩夫和吉士布甸等。

島中坊研

地址：長洲中學路16號地下

電話：5722 4252

營業時間：11:30 - 18:00（星期一、三至五）；10:30 - 23:00（星期六）；10:30 - 18:30（星期日及公眾假期）



長洲美食【8】是蛋 —— 日式雞蛋料理 必試土製炸蛋

「是蛋」主打以雞蛋入饌的日式家庭料理，包括意粉、輕食、調酒、創意料理等，人氣超高，經常大排長龍！必試網民大讚的土製炸蛋、櫻花蝦煙三文魚忌廉汁蝴蝶粉及自家製意大利雲吞等。不過店內位置較少，不想排隊的朋友記得早點去搶位了！

是蛋

地址：長洲北社街49號地下

電話：4645 0461

營業時間：12:00 - 16:30（星期一）；12:30 - 15:00 & 17:30 - 20:30（星期三至日及公眾假期）



長洲美食【9】Haika Coffee —— 露營風Cafe髒髒撻

長洲最近新開了一間露營風咖啡店，店名「HAIKA」源自“Hiker”日語發音，有遠行者的意思。兩位男店主喜愛露營，因此店內的桌椅和餐具都是露營用品，甚具特色。小店主要供應咖啡、花茶和輕食，輕食主打低糖和低油，餐點包括髒髒撻、巴斯克芝士蛋糕等。

Haika Coffee

地址：長洲新興海傍街57號地舖

營業時間：星期一至日11:00 - 18:00



長洲美食【10】The Pink Pig Music Bar and Restaurant—— 吹海風歎手工啤

位於海傍的西餐廳「The Pink Pig Music Bar and Restaurant」，主打各款炸物及手工啤酒等，可以一邊吹著海風一邊享受美食，勁Chill！招牌菜式包括水牛城雞翼、炸芝士球、炸魷魚等香口小食，有網民指必試水牛城雞翼，出爐炸雞翼入口香脆，肉質嫩滑又Juicy！

The Pink Pig Music Bar and Restaurant

地址：長洲建新里11號地下

電話：5180 0692

營業時間：12:00 - 19:00



長洲美食【11】Corner Garden Crepes & Drinks —— 招牌菜火焰牛油果班戟

Corner Garden Crepes & Drinks是一間主打班戟的咖啡小店，店內有不少鬼馬可愛的裝飾和打卡位。招牌美食就有火焰牛油果班戟、雪糕班戟等，銷量最好的牛油果班戟皮薄香脆、蛋味香濃，牛油果獨有油脂感，經火灼後變得更加突出，加上自家製的蛋黃醬，非常惹味，有人更形容口感像吃火炙三文魚般軟綿綿！

Corner Garden Crepes & Drinks

地址：長洲大新街61號地下AB舖

電話：2981 1686

營業時間：11:30 - 18:00（逢星期二休息）



長洲美食【12】長洲冰室 —— 泰式奶茶手工芋圓

長洲冰室的裝修走歐陸風格，打卡又吸睛！主打各款新式甜品及傳統甜品，包括招牌綜合三色圓 、糖紅豆三色圓豆花、泰式奶茶三色圓剉冰、抹茶蕨餅、桂花酒釀三色圓等，配上日光，可以邊打卡邊歎甜品。

長洲冰室

地址：長洲北社海旁19C號地下

電話：2981 2982

營業時間：12:00 - 22:00



長洲美食【13】海鮮美食街

難得來到長洲，最後當然要食新鮮漁產！可以到碼頭附近的海鮮美食街，來一頓海鮮大餐！北社海傍路兩旁有多間海鮮餐廳，部分餐廳可以自攜海鮮加工，對著無敵海景歎美食，為假期畫上圓滿句號！

海鮮美食街

地址：北景海傍路



長洲美食【14】長洲平記 ── 每日即製煙韌糯米糍

長洲糯米糍邊間好食？說起長洲特色美食，不得不提長洲糯米糍！一到長洲碼頭，沿着海滂路走，即可見到不少遊客在長洲平記排隊。每日新鮮即製的煙韌糯米糍16元起，《香港01》好食玩飛記者實試經典芒果糯米糍，糯米皮厚薄適中、大大嚿香甜芒果肉包裹其中，絕對推薦。芒果味和榴槤味都是人氣熱賣口味，能接受榴槤的朋友可以試一試榴槤糯米糍。

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長洲平記

地址：長洲北社海傍路19A號地舖（近匯豐櫃員機旁）

訂購電話：5933 7160

營業時間：10:00 - 22:00



長洲美食【15】允升甜品 —— 長洲名物芒果糯米糍

想一併吃芒果糯米糍和甜品糖水的話，可以到長洲人氣老店允升甜品。招牌芒果糯米糍可選普通糯米皮和紫糯米皮，重點是芒果份量足夠和多汁。除了芒果糯米糍，其他芒果甜品楊枝甘露、芒果腸粉、芒果凍奶等都好受歡迎！

允升甜品

地址：長洲新興街5號地舖

電話：2981 5032

營業時間：12:00 - 22:00（逢星期二休息）



長洲美食【16】天然甜品 —— 桂花水晶皮芒果卷

傳統的芒果糯米糍吃得多，可以試試天然甜品的桂花芒果卷，果凍狀的桂花水晶皮包裹着滿滿一大塊香甜芒果。不少人入長洲，就是來吃天然甜品的桂花芒果卷。小店還有各式糯米糍、西米露、中式糖水、湯圓等甜品提供，任君選擇！

天然甜品

地址：長洲大興堤路9號海景樓C座地舖

電話：9525 7165

營業時間：11:00 - 18:00（逢星期一休息）



長洲美食【17】藍鳥 —— 鮮甜蠔仔粥

藍鳥是長洲的街坊小店，其中最受歡迎的是肉碎蠔仔粥，是連長洲當地人都推介的必食好物，對它讚譽有加。大量蠔仔，加上肉碎、芫荽和葱，令粥底別有一番風味。另外，餐廳的招牌炸雞髀也是備受歡迎，新鮮即叫即炸，肉質鮮嫩，雞皮夠香脆。同時店家用南乳醃過，所以雞髀會有陣陣南乳香。

地址：長洲大新街44號地舖

電話：2986 9191

營業時間 ：星期一至日12:00 - 18:00



長洲一日遊攻略：

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