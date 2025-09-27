CRE公務員考試2025｜9.27開考! 報名時間/分數等級/題目

每年兩度的政府綜合招聘考試，新一輪綜合招聘考試暫定於2025年9月27日舉行，由7月19日開始接受報名，如有意投考學位或專業程度職系公務員的人士，即睇下文了解CRE公務員考試詳情！



資料圖片

CRE公務員綜合招聘考試(中/英/能力傾向測試)

綜合招聘考試設有三份卷，分別中文運用，英文運用及能力傾向測試。有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士，需在綜合招聘考試的英文及中文運用兩份試卷取得二級或一級成績，視乎個別招聘部門/職系。而部分學位或專業程度公務員職位要求應徵者除了具備英文及中文運用試卷的所需成績外，亦須在能力傾向測試中取得及格成績。職系及入職職級所需綜合招聘考試成績

CRE公務員考試｜申請報名日期

新一輪綜合招聘考試申請報名日期為2025年7月19日至8月1日，申請人必須透過網上申請系統申請，其他申請方法一律不接受包括郵寄、傳真或電郵等方式。而申請人亦可選擇應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷，而申請人會在本年9月15日前收到電郵通知有關考試詳情。報名連結

資料圖片

CRE 公務員考試｜申請資格

申請人必須符合以下其中一項條件，才合資格報考公務員綜合招聘考試。

（1）持有大學學位 (不包括副學士學位)；或

（2）將於2025-26或2026-27學年獲取大學學位 (不包括副學士學位)；或

（3）持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格

CRE公務員考試｜考核範圍

綜合招聘考試內設有3份多項選擇題試卷，分別中文運用，英文運用及能力傾向測試，而每份試卷各有45分鐘作答時間。

中文運用：設有45條題目，包括閱讀理解，字詞辨識，句子辨析，詞句運用

英文運用：設有40條題目，包括Comprehension，Error Identification，Sentence Completion，Paragraph Improvement

能力傾向測試：設有35條題目，包括演繹推理，Verbal Reasoning (English)，Numerical Reasoning，Data Sufficiency Test 及Interpretation of Tables and Graphs

CRE公務員考試｜成績等級

中文及英文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，二級為最高等級，而能力傾向測試的成績則分為及格或不及格，而三份卷測試的及格成績皆永久有效。

資料圖片

CRE公務員考試｜成績豁免

DSE 成績豁免

－DSE英文科第5級或以上成績人士可豁免應考英文運用試卷，並直接獲得綜合招聘考試英文運用試卷的二級成績，中文科有第5級或以上人士亦有同樣豁免安排。

－DSE英文科第4級成績會等同於綜合招聘考試英文運用試卷的一級成績，申請人可因應自己有意投考的公務員職位要求，決定是否需要報考英文運用試卷。如中文科有第4級亦是同樣安排。

A-Level 會考成績豁免

－會考英語運用科或A Level English Language 科達到C級或以上成績等於綜合招聘考試英文運用試卷的二級成績，而會考中國語文及文化、中國語言文學或中國語文科C級或以上成績則會直接等同中文運用試卷的二級成績。

－會考英語運用科或A Level English Language 科達到D級或以上成績等於綜合招聘考試英文運用試卷的一級成績，而會考中國語文及文化、中國語言文學或中國語文科D級成績會將被視為已達到綜合招聘考試中文運用試卷的一級成績。

IELTS 成績豁免

在IELTS中獲得6.5或以上，而各項成績都不低於6分的申請者，在兩年有效期內，其IELTS成績可獲接納為等同於綜合招聘考試英文運用試卷的二級成績。

資料圖片

CRE公務員考試｜基本法及香港國安法測試 (BLNST)

《基本法及香港國安法測試》是所有公務員職位的入職必備條件，測試的及格成績永久有效，目的是考核考生的《基本法》及《香港國安法》知識。而測試劃分為3大類別，不同類別的測試形式及時間都不同。

1. 學位或專業程度的公務員職位

測試中設有20題中、英文版本的選擇題，限時30分鐘，答對10題或以上為及格，而及格成績可用於申請所有公務員職位，日後並不會被安排再次應考任何有關測試。考生可於全年而不是在指定考試日期到試場參加考試，並於一般職系處招聘中心進行測試，而電子成績證書將於考試當日便能收到。

2. 學歷要求定於完成中學階段程度或以上，但低於學位/專業程度註的公務員職位

測試中設有20題中、英文版本的選擇題，考生須於35分鐘內完成，答對10題或以上為及格，考生於考試後一個月內收到其測試成績，及格成績可用於申請所有學歷要求低於學位／專業程度的公務員職位，而日後將不會被安排再次應考同等或更低程度的測試。

3. 學歷要求低於完成中學階段程度註的公務員職位

招聘部門或職系會在遴選面試中作口頭提問四題問題，以測試應徵者對《基本法》及《香港國安法》的認識，而考生在測試中四題中答對兩題或以上為及格，並於考試後一個月內收到測試成績結果，及格成績可用於申請所有學歷要求低於完成中學階段程度的公務員職位，而日後將不會被安排再次應考同等程度的測試。

CRE公務員考試｜基本法及香港國安法測試題庫

點擊下圖以打開基本法及香港國安法測試(BLNST)題目 (學位或專業程度)

+ 5

CRE公務員考試｜電子成績證書

由2024年11月起，為配合公務數字轉型，政府推出電子成績證書，以取代紙本成績通知書。於2024年12月或以後的考生，公務員考試組只會向考生發出電子成績證書，考生會於考試後一個月內收到由公務員考試組發出的電郵，考生隨即登入政府「認證易」網站 下載電子成績證書便可。而電子成績證書載列的資訊與紙本成績通知書相同，包括考生姓名及香港身份證／護照號碼、考試日期、相關試卷的考試成績和簽發日期。