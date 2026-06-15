日本老父生前「開Benz打高爾夫球」超風光　獨子翻出存摺驚見真相

外界眼中風光的退休生活，背後可能隱藏著令人始料未及的財務缺口。日本媒體《The Gold Online》日前報導一起引發大眾對高齡理財關注的個案。



一名55歲的上班族誠先生（化名）回憶，其父親生前曾任職於證券業，出入皆以全新Benz S-Class代步，退休後亦經常與昔日下屬打高爾夫球、聚餐，展現出典型成功人士的優渥生活。然而，在父親於80歲高齡與世長長辭後，誠先生翻閱遺留存摺，卻驚覺父親一輩子營造的「手頭寬裕」形象，全是一場「精緻窮」的表象。

父親退休後開著豪車、出席聚餐打高爾夫，讓獨子以為留有豐厚遺產。（示意圖/unsplash@thesilvafocus）

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報導指出，誠先生的父親在55歲從證券業職務退休時，特別購買了一輛全新Benz（平治）旗艦車款作為犒賞自己。當時父親曾沾沾自喜地承諾誠先生：「這台車保養得好可以開一輩子，等我走了就換你開。」這番話讓身為獨生子的誠先生長年深信，憑藉父親在金融證券業的專業背景，私底下必定透過投資股票累積了相當可觀的財富。

遺憾的是，這份期待在葬禮結束後徹底破滅。誠先生遵照父親生前交代，打開老家佛壇抽屜，找出放有「重要物品」的陳舊茶色信封。當他心跳加速地翻開存摺最後一頁時，眼前的數字令他難以置信——父親名下的活期帳戶最終餘額竟然不到100萬日圓（約5萬港元），且帳戶內完全沒有任何基金或信託等有價資產。

無法接受現實的誠先生隨即頂著烈日奔向附近銀行，透過ATM補登存摺並臨櫃向行員確認，最終卻只換來行員殘酷的證實：

這位客戶在我們銀行，確實只有這個活期帳戶了。

誠先生事後冷靜追查才赫然發現，父親多年來為了維持「成功人士」的體面尊嚴與高大排場，每個月將豐厚的退休金與過去積蓄，全數揮霍在昂貴的Benz車養車費、高昂的車貸折舊、高爾夫球社交以及频繁的聚餐應酬上，早已將資產揮霍殆盡。

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