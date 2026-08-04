農曆七月鬼節｜命理師揭2026年4大生肖最易招陰　屬鼠忌行山涉水

農曆七月（俗稱鬼月）臨近，以往民間流傳不少關於鬼月的傳統禁忌與玄學風水說法。近日台灣命理師小孟老師在個人Facebook專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」中發佈影片，提到4個生肖在鬼月期間特別容易吸收夜間晦氣、招陰惹邪，甚至引致身體不適。小孟老師特別拆解這4個生肖的易中招原因與避忌地方，如果有被點名就要多加留意喇！

小孟老師指４個生肖在鬼月期間特別容易吸收夜間晦氣。（FB截圖）

屬鼠、屬蛇：夜行特質陰氣重忌行山涉水

屬鼠與屬蛇的朋友要特別留意，因為這兩種動物在自然界屬於夜行性，習慣於夜間出來活動覓食，且偏好洞穴及陰暗潮濕的地方。這種特質在玄學上天生陰氣偏重，鬼月期間容易吸收夜間晦氣，比較容易撞邪或受煞氣影響。

因此，小孟老師建議這兩個生肖在鬼月期間盡量避免前往海邊、河邊或山上等陰氣較重、水域危險的地方。

屬鼠於鬼月期間應避免前往海邊、河邊或山上等水域危險與陰氣較重之處。（IG@mcheung1201_）

屬猴：樹林聚集陰氣易傷風感冒

猴子的棲息地多為樹林茂盛之處，但在風水玄學角度，森林越茂密、陽光越難透入的地方，累積的陰氣就越重。屬猴人士在鬼月較容易受這種陰氣影響，進而出現身體不適或傷風感冒的情況。

小孟老師也特別提醒，屬猴的朋友在鬼月期間務必遠離茂密樹林，以及陰氣極重的榕樹下。

屬猴人士在鬼月宜遠離茂密樹林及榕樹下，以免受陰氣影響致身體不適或感冒。（IG@_kisang_）

屬豬：穢氣易招煞忌去夜店

古代印象中豬圈環境較為污穢雜亂，而環境髒亂所積聚的晦氣與煞氣，在鬼節期間特別容易惹來干擾與雜音。

因此，屬豬的朋友除了要避免前往舞廳、夜店及酒吧等環境雜亂的聲色場所之外，平時亦務必保持家居環境清潔整理，以免堆積雜物引來晦氣。