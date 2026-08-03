內地人業主死約期間要求加租　$36,000加到$48,000！網民教點自保

香港租金高昂，不少租客對加租已習以為常，但若業主在死約期間無視合約條款要求加租，則難免令人氣憤。近日有網民在社交平台發文，指其業主在兩年死約尚未完結之際，突然要求將月租由$36,000元加至$48,000元，加幅逾三成，令網民直言「冇合約概念，以為一張廢紙」。



Threads截圖 （獲授權刊登）

近日有名網民在社交平台Threads以「PK業主想$36000一次過加租到$48000」為題發文，並附上WhatsApp對話截圖，透露該名業主為內地人，在截圖中顯示業主一方提出加租至48,000元，事主隨即回覆解釋，租約為兩年死約，在期內不可加租或取消，並提醒對方可查閱文件，在業主要求樓主幫忙查詢後，才得知死約到期日為2027年5月5日，便質疑對方「以為真係可以加租，以為隨時可以改，鍾意點就點」 。

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疑地產代理從中作梗？

而樓主亦其後在留言補充，在業主在四年前一次過購入10個單位，包括同層的五個單位，今次加租事件懷疑是地產代理從中作梗，指「地產出招，全部廣告叫高三成租金」，即使最後租回舊價，地產亦可再賺多次佣金，最終贏家只是地產代理。

網民教1招自保

帖文引來大批網民回應，幾乎一面倒批評業主無視合約精神，「大陸佬冇合約概念，以為一張廢紙」、「死約下佢冇得加租亦都冇得趕你走」、「先唔講生定死約問題，一加就加超過30%都cls」、「好搞笑，事前唔自己查都算，又唔問agent可唔可以咁樣加，同你講完你覆佢死約佢仲要叫你查吓」。亦有人提醒事主小心退租時被扣按金，建議事主在退租前兩個月不要交租，直接按金扣「呢啲人你小心退租嘅時候，佢搵各樣藉口扣你按金」、「退租前記得最後兩個月咪交租，同佢講按金扣，唔係既話你聽一蚊都拎唔返」。

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租約條款以及生死約定義

根據美聯物業，坊間普遍採用的租約模式為「一年死約、一年生約」，即首年雙方均不可中途退租，業主亦不能加租。而次年生約期間，雙方可以預先通知終止合約。但若果合約寫明生約期間「不可加租」，則第二年的租金亦須維持原價。

然而事主與業主簽訂的是「兩年死約」，即在整個兩年租期內，雙方均受到租約條款約束，不得提前解約。租客有責任完成整段租賃期，若在死約期間要求退租，需賠償剩餘月份的租金予業主。同樣地，業主在死約期內亦無權單方面加租或要求租客搬走，否則一樣一要賠償。換言之，業主提出在死約期間加租，不僅違反合約精神，更屬違約行為，事主完全有權拒絕。

違約賠償與責任

若業主因在死約期間加租不成，而強制收回房屋或驅趕租客，即屬違反租約條款，租客有權循法律途徑向業主追討損失或要求繼續履行合約。需要留意的是，這類糾紛屬於民事合約爭議，並非刑事罪行，業主不會因此面臨刑事檢控或監禁。若業主以非法手段 如更換門鎖、切斷水電強行迫遷，則可能涉及其他民事責任。

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有網民建議事主以「最後兩個月唔交租，用按金倒扣」的方式應對，以免按金被業主無理扣減。然而，這種做法在法律上屬違約行為。根據香港普通法及《業主與租客（綜合）條例》第7章，按金的用途是作為租客履行合約的保證，並非用作抵銷最後一期租金。租客若未得業主同意擅自不交最後兩個月的租金，等同拖欠租金，業主有權透過土地審裁處追討欠款，甚至申請收回物業。即使面對不合理的業主，租客仍應依足法律程序處理，避免因一時之舉反被追究法律責任。

在退租時，建議雙方簽署一份「退租協議書」，白紙黑字列明退租日期、單位交收狀況、按金退還金額及方式等，避免日後出現爭拗。若業主拒絕簽署，租客亦應保留所有交收記錄及拍照存證，以備日後追討之用。