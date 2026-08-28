政府工招聘｜10大職位空缺！民航處助理主任月薪37k起　FG可申請

政府最新一輪招聘現正展開！今期空缺涵蓋多個政府部門，不論是講求經驗的基層職位，抑或是需要專業學歷的管理崗位都有。例如財政司司長官邸正招募合約傭工，月薪高達$22,590，門檻相當親民；而大學畢業生亦可鎖定民航處的助理民航事務主任，起薪點也直接由$37,585起步，修讀任何學科的FG都可以申請。想搵份薪酬穩定又合心水的工作，即睇以下各個空缺詳情！



資料圖片

1.民航處-助理民航事務主任(民航行政管理)

月薪：$37,585起

截止日期：11/09/2026 23:59:00

AI生成

入職條件：

(a) 持有本港大學學士學位，或同等學歷（修讀大學學士學位的應屆畢業生也可申請；申請人如獲錄用，必須在2025/26學年內取得所需學歷資格才獲聘任。）；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷取得及格成績；

(c) 符合語文能力要求，即綜合招聘考試英文運用試卷取得二級成績及中文運用試卷取得一級成績，或同等成績。；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a) 與機場牌照、航空安全及保安、直升機場發展、環境管理、航空服務和空中導航服務有關的行政及規管職務；

(b) 與國際合作和培訓事宜有關的行政職務；

(c) 就航空相關設施的規劃提供技術支援；

(d) 視察和監察航空公司的空勤及地勤運作；以及

(e) 審核空勤人員執照的申請和負責相關考試的行政工作。

(註: 可能須不定時工作。)

薪酬：

總薪級表第16點(每月37,585元)至總薪級表第21點(每月47,950元)

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續：

申請人必須於2026年9月11日(星期五) 香港時間下午11時59分或之前透過公務員事務局的G.F.340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

申請人必須在申請書上或隨申請書另紙清楚列出已獲取的公開考試所有科目成績，已獲頒授或即將獲頒授學士學位的詳情(例如主修科目及榮譽等級)，以及如適用，綜合招聘考試中文運用、英文運用(即「二級」或「一級」)及能力傾向測試試卷的考生成績。

申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。初步入選的申請人須參加暫定於2026年12月舉行的筆試。獲邀參加筆試者將可於2026年11月接獲通知。申請人如再獲選參加面試，通常會在筆試日期後約十二個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加筆試╱面試，則可視作經已落選。有關上述空缺的資料，可按該項職位所列電話查詢。

👉👉👉 民航處-助理民航事務主任(民航行政管理) 詳情

2. 懲教署-臨床心理學家

月薪：$63,100起

截止日期：10/09/2026 23:59:00

AI生成

入職條件：

(a)持有本地大學頒授的臨床心理學碩士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷取得「二級」成績，及在中文運用試卷取得「一級」成績，或具備同等學歷；

(c)操流利粵語及英語；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a)按法庭及相關覆檢委員會要求為在囚人士進行心理評估；

(b)為在囚人士提供心理輔導；

(c)建議、制定和推行針對在囚人士更生的治療計劃；

(d)為職員提供相關訓練；

(e)進行與工作相關的資料蒐集/研究；以及

(f)按需要為職員和他們的家人提供心理治療。

(註：獲聘人士須受監獄條例約束。)

薪酬：

總薪級表第27點(每月63,100元)至總薪級表第44點(每月122,045元)

聘用條款：

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，將可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續：

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk ) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後兩個月內接到電郵通知。如申請人未獲邀參加上述面試，則可視作經已落選。請於申請書內提供正確的電郵地址。申請人有責任查閱電郵，以確保邀請信妥為收悉。

👉👉👉 懲教署-臨床心理學家 詳情

3. 懲教署-工藝導師（印刷）

月薪：$41,305起

截止日期：03/09/2026 23:59:00

（AI生成）

入職條件：

(a)完成印刷業或出版業的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明，顯示具有印刷業或出版業的相關工作經驗。有關的訓練和工作經驗合共不得少於十年；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過印刷的技能測驗 ；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

(a)督導轄下職員執行職務；

(b) 監管懲教設施內的在囚人士，以及訓練、指導他們從事印刷或相關製作；

(c)監管工序，包括但不限於物料預算、印刷前工作（例如影像製稿、製版、排版、校對、色彩及油墨管理等）、印刷工作（例如操作柯式或數碼印刷機及桌上印刷機）、印刷後工作（例如操作切紙機、裝訂、圖書精裝）、品質保證、生產機器和設備操作及保養；

(d)擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(e)執行職業安全與健康守則及相關規例；以及

(f)執行其他指派職務。

註：獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住。

薪酬：

紀律人員（主任級）薪級表第5點（每月41,305元）至紀律人員（主任級）薪級表第15點（每月70,095元）。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續：

申請人必須於2026年9月3日或之前透過公務員事務局的G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

申請人如獲安排參加印刷技能測驗，通常會在截止申請日期後約兩個月內接到通知。如申請人未獲邀參加上述測驗，則可視作經已落選。

👉👉👉 懲教署-工藝導師（印刷）詳情

4. 康樂及文化事務署-二級技術主任(文化工作)(舞台工作類別)

月薪：$24,060起

截止日期：03/09/2026 23:59:00

AI生成

入職條件：

(a) (i) 持有本港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，或具同等學歷；或

(ii) 持有香港演藝學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，或具同等學歷；並在取得有關學歷後具兩年舞台管理或舞台製作相關工作經驗；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a) 按實際情況統籌和督導舞台及前台運作，並在租用時段內擔任主管人員；

(b) 按實際情況就技術要求聯絡租用人及場地人員，確保提供舞台服務，並確保舞台設施安全及狀況良好；

(c) 協助擬備和更新技術資料及圖則；以及

(d) 在日常運作中督導技工及其他相關人員。

(註：獲取錄的申請人，須注意下列各點－

(i) 或須接受與本職系職務相關的培訓及不定時工作；以及

(ii) 本職系人員須接受職系／部門首長按所屬職責組別及工作類別作出的調派及調職安排。)

薪酬：

總薪級表第8點(每月港幣24,060元)至總薪級表第21點(每月港幣47,950元)

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，當局會考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續：

申請人必須於二零二六年九月三日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。由於招聘部門可以訂立篩選準則，甄選條件較佳的應徵者，申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況、學歷詳情以及中英文語文能力程度。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交有關修業成績副本及證書副本。持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須於二零二六年九月十日或之前將所有有關修業成績副本及證書副本電郵到toiis-recruitment@lcsd.gov.hk。申請人請於文件副本每一頁註明「申請二級技術主任(文化工作)(舞台工作類別)職位」及網上申請編號。

申請人如獲邀參加遴選面試，必須提交有關修業成績、證書及相關工作經驗證明文件正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件正本以供核實其資格，其申請將不獲考慮。

申請人如獲選參加遴選面試，通常會在截止申請日期後約八至十個星期內接到通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加遴選面試，則可視作經已落選。

👉👉👉 康樂及文化事務署-二級技術主任(文化工作)(舞台工作類別) 詳情

5. 海事處-高級技工（貨物裝卸）

月薪：$24,060起

截止日期：11/09/2026 23:59:00

AI生成

入職條件：

(a) 最近十年內，在監控海旁貨物裝卸區內船舶與車輛的移動及貨物裝卸活動方面，有至少六年工作經驗；

(b) 小六畢業或同等學歷；

(c) 中、英文水平達小六程度；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a) 協助公眾貨物裝卸區的運作，即監察船舶停泊位置、船舶停泊和駛離泊位的情況、車輛進出和停泊活動，以及貨物的裝卸；

(b) 督導並監督承辦商在公眾貨物裝卸區內所提供的清潔、場地管理和其他服務；

(c) 整理貨運情況報告與統計資料，並備存船舶到達／離開泊位清單；

(d) 協助處理緊急事故和投訴；以及

(e) 提供一般行政支援，例如保養通訊和操作設備。

[註： (a)須輪班／不定時工作、穿着制服，以及督導並監督承辦商在公眾貨物裝卸區內提供清潔、場地管理和其他服務的工作；(b)本處內部稱為高級貨物裝卸助理員；以及(c)高級技工屬共通職系。]

薪酬：

總薪級表第8點（每月港幣24,060元）至總薪級表第10點（每月港幣27,120元）

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或會獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續：

申請表格[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

新版本的政府職位申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023)已在2023年7月26日正式生效。申請人如投考在2023年7月26日或之後展開招聘的政府職位，必須以新版本的申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023)遞交申請。如申請人遞交了舊版本的申請書(G.F. 340 (Rev. 3/2013))，招聘部門／職系會要求申請人重新填寫新版本的申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023)，並在七日內提交已填妥的G.F. 340 (Rev. 7/2023)。如申請人在指定限期內未能重新遞交已填妥的新版本申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023)，其申請將不獲處理。

以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，須於截止申請日期或之前送達下述聯絡地址（信封上的最後郵戳日期將被視為申請日期），信封面須註明｢申請高級技工（貨物裝卸）｣。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本處，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2026年9月18日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

申請人若非使用指定的申請表格、以傳真或電郵遞交申請表格、逾期遞交、資料不全或未能提供所需證明文件，其申請書將不獲受理。

申請人須提交以下證明文件﹕

(a) 學歷證明文件副本（包括載有中國語文科及英國語文科成績的證書和修業成績表）；

(b) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；以及

(c) 《基本法及香港國安法》測試（學歷要求低於完成中學階段程度的職系）的及格成績副本（如有）。

申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約八至十二個星期內接獲通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已經落選。

👉👉👉 海事處-高級技工（貨物裝卸）詳情

6. 政府統計處-資訊科技主任

月薪：$63,100

截止日期：10/09/2026 23:59:00

AI生成

入職條件：

(a) 持有香港任何一所大學頒授的資訊科技學士學位，或同等學歷；

(b) 在取得有關學歷後具備最少四年在資訊保安範疇的工作經驗，如資訊科技安全審核、資訊科技安全事故應變、資訊科技安全風險管理及資訊科技安全遵行；

(c) 取得至少一項以下資訊科技安全認證：註冊信息安全專業人員(CISP)、註冊信息安全員(CISM)、國際電腦稽核師認證(CISA)、國際資訊安全經理人認證(CISM)或註冊資訊系統安全師(CISSP)；

(d) 具備優良的溝通技巧及良好中英文會話及書寫能力；及

(e) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責：

(1) 協助項目經理協調和監察有關推行2026年人口普查資訊科技項目的所有活動；

(2) 提供技術支援和監察資訊科技基礎設施和資訊科技保安事務，包括檢視資訊科技系統安全風險評估報告和資訊科技系統安全審核報告及推行保安措施；

(3) 參考最新的國內及國際標準和業界良好作業，研究、評估、採購、安裝、維護和支援電腦硬件、軟件、通訊網絡、資訊科技專業服務和系統託管服務；

(4) 協助聯繫及協調相關方面，包括用戶、承辦商及其他決策局／部門，以推行資訊科技項目；

(5) 根據政府標準和用戶需求進行系統分析／設計／修改／維修／護理，及其他資訊科技系統技術研究；

(6) 編製系統規格和其他系統文件；

(7) 進行系統測試和驗收測試；及

(8) 執行其他相關工作。

薪酬：

每月港幣63,100元

福利：

本處會根據《僱傭條例》的規定，在適用的情況下給予年假、休息日、法定假日（或代替假日）、產假、侍產假和疾病津貼。

如受聘人在整個合約期內一直維持良好的工作表現和行為，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的百分之十。

聘用條款：

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期約12個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本處的服務需要而定。

申請手續：

(a) 申請人必須透過公務員事務局的 G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b) 學歷（包括中國語文及英國語文科成績，證書及正式的修業成績表）、技術資格及工作經驗的證明文件副本，須於截止申請日期或之前以電郵方式遞交到ncsc_it_recruitment@censtatd.gov.hk。電郵標題須清楚註明「申請資訊科技主任職位」及在電郵和附件名稱註明網上申請編號。為避免電郵傳送延誤或失敗，所有相關證明文件副本應盡量合併成一個檔案，檔案大小不超過25 MB。

(c) 申請如逾期遞交或資料不全，或並非使用指定申請表格，或以親身、郵寄、傳真或電郵方式提交，或沒有提交相關證明文件副本，或相關證明文件副本在上述日期之後才收到，或所遞交的證明文件不足，有關申請將不獲受理。

(d) 申請人必須在申請表格上清楚填寫個人的電郵地址。申請人如獲邀參加遴選面試，通常會在截止申請日期後約二至四個星期內以電郵方式接獲通知（申請人有責任確保所提供的電郵地址能接收有關獲邀通知）。如申請人未獲邀參加遴選面試，則可視作經已落選。

👉👉👉 政府統計處-資訊科技主任 詳情

7. 政府統計處-訪問員

月薪：$21,190

截止日期：10/09/2026 23:59:00

AI生成

入職條件：

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等（註1）或以上成績（註2），或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級（註3）╱E 級或以上成績（註2），或具同等學歷；以及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級（註3）或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 能閱讀及書寫中文及英文；以及

(d) 操流利粵語、普通話及英語。

職責：

(a) 從統計調查的受訪者搜集統計資料；

(b) 解答有關統計調查的查詢，並協助受訪者提供資料作統計調查之用；以及

(c) 執行其他與外勤工作有關的職務。

（註：職位持有人可能須不定時工作及／或執行大量訪問職務，包括電話訪問及親身拜訪受訪者進行面談訪問。）

薪酬：

每月港幣21,190元

聘用條款：

(a) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期約自2027年2 月開始，為期約4至 9 個月。

(b) 工作時間：星期一至五每天8.8小時（因應工作需要，工作時間可能不固定）。

(c) 工作地點：

(i) 政府統計處的任何辦公地點；以及

(ii) 統計調查被抽選的受訪者的所在地點。

申請手續：

(a) 申請人必須透過公務員事務局的 G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b) 學歷（包括中國語文及英國語文科成績，證書及正式的修業成績表）、技術資格及工作經驗（如適用）的證明文件副本，須於2026年9月11日或之前以電郵方式遞交到st_recruitment@censtatd.gov.hk。電郵標題須清楚註明「申請訪問員職位」及在電郵和附件名稱註明網上申請編號。為避免電郵傳送延誤或失敗，所有相關證明文件副本應盡量合併成一個檔案，檔案大小不超過25MB。

(c) 申請如逾期遞交或資料不全，或並非使用指定申請表格，或以親身、郵寄、傳真或電郵方式提交，或沒有提交相關證明文件副本，或相關證明文件副本在上述日期之後才收到，或所遞交的證明文件不足，有關申請將不獲受理。

(d) 申請人必須在申請表格上清填寫個人的電郵地址。

(e) 申請人如獲邀參加遴選面試，會在截止申請日期後約八個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加遴選面試，則可視作經已落選。

👉👉👉 政府統計處-訪問員 詳情

8. 教育局-課程主任(英國語文教育)

月薪：$83,975

截止日期：04/09/2026 23:59:00

AI生成

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的英國語文、英語研究、英國文學、英國語文教育或翻譯的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；

(e) 在取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於6年有關英語的教學及/或課程發展的經驗；

(f) 持有香港所頒授與英國語文、英語研究、英國文學、英國語文教育或與英國語文教育工作相關學科的碩士或博士學位者優先；

(g) 具備高中英國語文科和英語文學科教學及/或課程發展的相關經驗者優先；

(h) 了解本地教育制度和課程改革情況，以及現時本地和國際的英國語文教育趨勢；

(i) 具備良好的領導能力和人際技巧；以及

(j) 申請人須處事盡責、積極主動、對工作有熱誠，並須品格良好，願意為教育界服務，作出承擔，以及能以中英文與人有效溝通。

職責：

(a) 參與發展中學英國語文教育課程，以及評鑑課程的推行情況；

(b) 協助策劃及籌辦在職英文及英語文學教師專業發展課程，以協助推行英國語文教育課程和其他課程的更新措施；

(c) 協助策劃和籌辦全港性語文活動及發展資源，包括製作和推廣有關學習英國語文和英語文學的教學資源及學校經驗示例，以支援課程的推行；

(d) 參與舉辦和監察與課程創新有關的活動、計劃、研究和評鑑；

(e) 評審英國語文課本及教材套；

(f) 提供與科目有關的專業服務，以及參與教育局內部及/或外間與科目有關的委員會和專責小組的工作；

(g) 發展、推廣和推行提高語文水平的措施；

(h) 執行與英國語文教育組日常運作有關的行政職務；以及

(i) 執行被委派的其他職務。

薪酬：

月薪83,975元

福利：

(a) 根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有18天年假、休息日、法定假日(或代替假日)、產假/侍產假及疾病津貼。

(b) 獲錄用者如圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的15%。

(c) 其他附帶福利包括醫療及牙科診療福利，在適當情況下，更可獲得房屋福利。

聘用條款：

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約為期2.5年。

申請手續：

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

以郵寄、傳真或親身遞交的紙本申請，概不受理。

申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。有關上述空缺的資料，可按該項職位所列電話查詢。

👉👉👉 教育局-課程主任(英國語文教育) 詳情

9. 教育局-課程主任(語文教學支援／英文)

月薪：$83,975

截止日期：28/08/2026 23:59:00

AI生成

入職條件：

(a) 持有香港所頒授主修英國語文、英語研究、英國文學或英國語文教育的學士學位，或具備同等學歷[見註(ii)及(iii)]；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷[見註(iii)]；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績[見註(iv)]；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績[見註(vi)]；

(e) 在取得有關學歷後，具備不少於6年英國語文教學、科組督導、課程發展、推行教育研究、師資培訓或提供以英國語文教育為重點的直接支援予學校的經驗[見註(v)]；

(f) 具備對數字教育的國際及國家教育發展趨勢的良好認識，並具備籌劃、協調及推行將數字教育融入英國語文教育的經驗；

(g) 具備推廣戲劇教育、辯論或公眾演說經驗者優先；以及

(h) 申請人或須在遴選面試當日參加筆試。

職責：

(a) 協助主管協調、籌劃、推行及評估語文教學支援組提供的支援服務，包括該組參與與內地英國語文教師的交流活動；

(b) 籌劃、提供及評估諮詢服務及專業發展的支援，以協助中、小學校長、英國語文科科主任及教師推行各項課程及政策措施，尤其將數字教育融入英國語文教育；

(c) 籌劃、協調及舉辦內部專業發展的培訓活動；

(d) 為中、小學英國語文科科主任及教師籌劃、協調及舉辦校本／網絡／全港專業發展活動，以推廣英國語文教學的良好實踐經驗，尤其將數字教育融入英國語文學與教；

(e) 籌劃、協調、舉辦及評估網絡／全港性學生活動；

(f) 推行有關中、小學校本英國語文學與教之研究及發展項目；

(g) 執行行政職務，以確保該組運作暢順；以及

(h) 進行其他被委派的工作事項。

薪酬：

月薪83,975元

聘用條款：

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2.5年。

申請手續：

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

以郵寄、傳真或親身遞交的紙本申請，概不受理。

申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。有關上述空缺的資料，可按該項職位所列電話查詢。

👉👉👉 教育局-課程主任(語文教學支援／英文) 詳情

10. 財政司司長辦公室-合約傭工

月薪：$22,590

截止日期：10/09/2026 23:59:00

AI生成

入職條件：

(a)具備至少兩年在大戶家庭或大型機構打理家務(如清潔打掃及洗燙)，預備宴會和在酒會中招待賓客的經驗；

(b)懂烹飪；

(c)能操流利粵語、簡單英語和普通話；並能閱讀及書寫中文和簡單英文；以及

(d)有禮貌及積極主動的工作態度。

(註：申請人須通過技能測驗。)

職責：

合約傭工將會被調派到財政司司長官邸（官邸）執行以下職務—

(a) 在官邸執行各樣家務，包括:清潔、打掃地方、洗燙及烹調等工作；

(b) 在官邸及其他地方舉行宴會等活動時，負責相關的餐飲款待及準備工作；

(c) 協助安排保養、維修和更換家居物品及陳設；及

(d) 執行由上級所指派的工作。

(註：官邸合約傭工須穿着制服、不定時工作和輪班當值，包括在晚間、週末及公眾假期工作，以及因應運作需要留宿候命。超時工作以補假作償。)

薪酬：

月薪22,590元

福利：

受聘人如在合約期內一直表現理想，在合約期滿後可獲發約滿酬金。約滿酬金連同政府按照《強制性公積金計劃條例》為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，相等於受聘人在合約期所得底薪總額的10%。

受聘人可按《僱傭條例》的規定享有休息日、法定假日、公眾假期、年假、產假或侍產假和疾病津貼等福利(如適用)，詳情在獲聘時確定。

聘用條款：

受聘人會按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請手續：

申請表格[通用表格第340號(7/2023 修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可在公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。申請表格連同相關文件副本須以下列其中一種方式遞交：

(a) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部；信封面請註明“申請合約傭工(財政司司長官邸)職位”(遞交申請日期以信封上的郵戳日期為準)。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址並已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至上述辦事處，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果；或

(b) 投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱；信封面請註明“申請合約傭工(財政司司長官邸)職位”。投遞箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午5時為止；或

(c) 使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請，必須在不遲於截止申請日期後一個星期，把所需證明文件副本送達聯絡地址，信封面和文件副本上須註明網上申請編號。

申請表格如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、並非使用指定的申請表格、或沒有提交所需證明文件，將不予考慮。

申請人須在申請表格上提供電郵地址。獲選面試的申請人通常會在截止申請日期後約八個星期內接獲通知。沒有獲邀面試的申請人可視作落選論。

👉👉👉 財政司司長辦公室-合約傭工 詳情