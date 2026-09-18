屬羊、猴、雞、狗2027羊年運程運勢｜屬羊犯太歲、屬猴易有婚外情

【2027羊年屬羊、猴、雞、狗生肖運程運勢】2026年馬年過了大半年，「赤馬紅羊劫」加上九運屬離火，容易讓「火」的特質加劇。來到2027羊年丁未年，各生肖的運勢又是否有大轉變呢？究竟有哪幾個生肖在羊年要攝太歲呢? 關之琳弟弟——風水命理顧問關世華師傅，講解2027羊年屬羊、猴、雞、狗的運勢，即睇下文！



關世華風水命理顧問FB圖片

屬羊2027年羊年生肖運程｜犯太歲

今年屬羊是犯太歲生肖，心情不定容易產生悲觀情緒，這與運氣並無直接關係，是好是壞，要看你紫微斗數配合整體個人運勢。羊年朋友在本命年會容易人事不和、易見損傷疾病，或容易出現變化，如轉工、搬屋或感情生變等等。農曆六月及十二月更是犯太歲月，負面情緒較嚴重，若時間許可，最好去外地旅遊散心。

生於西曆 (立秋後8月8日-3月5日驚蟄前）適宜去東方、南方。

生於西曆 (驚蟄後3月6日-8月7日立秋前）適宜去西方、北方。

屬羊事業及財運2027

由於屬羊今年是本命年犯太歲，除了較容易產生悲觀情緒，也容易出現變化，例如轉工。

屬羊健康2027

凶星「華蓋」代表心情常覺孤單不開朗，除非閣下從事關於藝術創作之工作，此星才能起到正面作用，因創作從來都是孤獨的。如不是從事藝術創作，犯太歲外還有凶星「華蓋」，情緒或更不穩定，要多些相約朋友外出，少些獨留家中，望能紓緩負面情緒。

此外，凶星「劍鋒」「伏屍」代表容易有金屬損傷，因犯太歲情緒不穩的影響，尤其駕駛時更要沉住氣；「血刃」則代表容易流血，損傷，農曆六月及十二月更要特別小心。

屬羊吉星2027：無，故無外來助力

屬羊凶星2027：劍鋒、華蓋、太歲

犯太歲化解方法

1. 今年需要攝太歲，祈福，多行善積德。驗血，洗牙或捐血都可以減輕凶星的力量，以應損傷。

2. 西曆3月6日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）

林家謙屬羊。（terrencelam0903@IG）

屬猴2027年羊年生肖運程｜紅鸞星動正桃花

今年屬猴是紅鸞桃花年，感情、人緣佳，對事業亦間接有正面作用。因紅鸞為正桃花，單身者容易遇上好姻緣，而非霧水情緣，已有穩定感情的婚嫁機會亦高。不過，已有另一半的同時要克制，因桃花年容易得到異性垂青，控制不好發生了婚外情，將會嚴重影響到事業發展，切記。

即使有凶星「孤辰」，心情常自覺孤獨，但今年你是桃花生肖，人緣特別好，當自覺孤獨時可多約朋友外出散心，便可以把孤單的心情沖散。

屬猴事業及財運2027

屬猴朋友有多粒吉星「紅鸞」相助，樣子看起來特別順眼，間接容易得到別人相助，讓事業更進一步。「太陽」代表有男貴人，如上司、生意夥伴以至下屬是男性，今年工作上容易對你產生正面助力。雖然有凶星「天空」，代表計劃易成空，但能幹的人是善於解決眼前困難，故今年不要作任何長遠計劃便可以了。

至於財運方面，由於有「劫煞」星，有機會因朋友而破財，借錢擔保之事還是少做為佳，借錢還好，是能力以內的損失，但擔保可能是自己能力以外的，必須避免。

屬猴吉星2027 : 紅鸞、太陽

屬猴凶星2027：劫煞、天空、孤辰

MIRROR成員AK 江𤒹生屬猴 (盧振輝攝)

屬雞2027年羊年生肖運程｜把握上半年桃花

2027年屬雞的朋友，今年因去年太歲相破是非稍多，又是桃花年人緣亦佳，好像很矛盾，但這個情況會維持至本年農曆六月止，故上半年依然是要親近喜歡你的人，遠離那些針對你的人。單身朋友如果馬年未能把握機會結識到異性，羊年的上半年還可繼續努力，因桃花月會直至今年農曆六月止，且2027年農曆五月是重桃花月，單身的你無需氣餒，機會仍然在眼前。今年肖雞並無刑沖，亦非相合及桃花生肖，運勢較為平穩，是非亦不特別多，故無需特別注意甚麼，一切就順其自然好了。

屬雞事業及財運2027

今年屬雞的朋友沒有吉星，外來助力不多，事事更加要努力，親力親為。至於凶星則有「囚獄」是非星，但因肖雞今年並非是非年，故只是生活中或工作上的一些小是非而已，此星影響力不太嚴重。

屬雞吉星2027：無

屬雞凶星2027

囚獄，其他「地喪」、「喪門」、「披頭」、「災煞」、「地煞」等，數量雖然多，但都是一些細星影響不大，無需理會。

化解方法:

1.今年需要祈福保佑，多行善積德，保平安。

2. 西曆3月6日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）



陳卓賢IAN屬雞 (Ianchan@IG)

屬狗2027年羊年生肖運程｜刑+破太歲

今年屬狗刑和破太歲。經過過去兩年之桃花與太歲相合年後，來到太歲相刑年，是非必然比過去兩年多。身體方面，腸胃老毛病要特別小心，否則難免再惡化。農曆三、六、九、十二這四個月更要特別小心注意飲食，少點外出應酬。

屬狗事業及財運2027

屬狗2027年有吉星「太陰」，代表有女貴人相助，如上司、下屬、晚輩、甚至乎家中女性，都可能對你事業或生活上起正面作用。又有「地解」星代表逢凶化吉，能把凶星的力量減弱，讓大事化小，小事化無。不過，羊年也有凶星「羊刃」，易心情欠佳忍耐力不夠，因小事發脾氣，要盡量提醒自己控制情緒。

屬狗吉星2027：太陰、地解

屬狗凶星2027

羊刃，其他凶星有「勾神」、「貫索」、「黃幡」等，細星影響不大，無需理會。

屬狗2027刑+破太歲化解方法:

1.今年需要攝太歲，祈福，多行善積德。

2.西曆3月6日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）

Tyson Yoshi屬狗 (Tysonyoshi@IG)

（資料內容獲關世華師傅授權提供）