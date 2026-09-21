屬兔、龍、蛇、馬2027羊年運程運勢｜屬馬易分手、屬兔易見血

【2027馬年屬兔、龍、蛇、馬生肖運程運勢】2026年馬年過了大半年，「赤馬紅羊劫」加上九運屬離火，容易讓「火」的特質加劇。來到2027羊年丁未年，各生肖的運勢又是否有大轉變呢？究竟有哪幾個生肖在羊年要攝太歲呢?《香港01》「開罐Opener」請教了關之琳弟弟——風水命理顧問關世華師傅，講解2027羊年屬兔、龍、蛇、馬的運勢！



關世華風水命理顧問FB圖片

屬兔2027年羊年生肖運程｜太歲相合

屬兔2026年是「天喜」桃花年，現在仍單身也不要太灰心，因2027年桃花運可以行到農曆六月。即使去年已展開新感情或已婚，亦能受惠於本年之太歲相合，貴人、人緣運佳。雖然有「血刃」凶星，代表易受金屬所傷見血，但屬兔本年並無相沖，可能只是走路跌倒又或者切水果時損傷了一點皮肉而已。

屬兔事業運及財運2027

屬兔今年有吉星金匱，代表財帛有利，錢箱、夾萬，有利於積聚財富。「將星」則代表權力提升，上班一族權力提升，但要注意不一定等同地位提升，因權力提升代表責任大了，要管的事情多了而已，而從商或自僱則可提升在行內的地位。凶星「浮沉」代表浮浮沉沉，減慢了進度，人也不太積極，工作自然會慢下來，但幸有「天解」「解神」可逢凶化吉，能減輕犯太歲所帶來之意外，是非的影響力，亦能減弱凶星之力。

屬兔健康2027

雖然有「血刃」凶星，代表易受金屬所傷見血，但屬兔本年並無相沖，可能只是走路跌倒又或者切水果時損傷了一點皮肉而已。

屬兔吉星2027：金匱、將星、天解、解神

屬兔凶星2027：

浮沉。其他還有「白虎」、「大煞」、「飛廉」、「天雄」等，細星無大影響，不必理會。

化解方法



西曆3月6日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）



姜濤是屬兔(keung_show@IG)

屬龍2027年羊年生肖運程｜福德吉星照耀

屬龍2027年並無刑沖，亦非相合，腸胃會較差，尤其生於農曆三、六、九、十二月，本年腸胃不適的情況必然比平常嚴重。其他各樣事情都是較為平穩。由於有凶星「飛刃」、「卷舌」和「披麻」，要注意意外損傷和口舌爭吵，長輩身體也要多加注意，一有微恙便馬上帶他求醫。

屬龍事業及財運2027

吉星「福德」、「福星」代表貴人星，易得貴人輔助，雖然此兩顆星力量不大，但兩顆貴人星相加亦能起到一定作用，還是有一定幫助的；「天德」代表逢凶化吉，能減弱凶星所帶來的壞影響力。「扳鞍」代表地位提升有進步，事業更進一步。

屬龍吉星2027：福德、福星、扳鞍

屬龍凶星2027：

飛刃、卷舌、披麻。其他還有「絞煞」、「寡宿」等，細星影響不大，無需理會。

化解方法

西曆3月6日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）



許廷鏗屬龍 （hui_alfred@IG）

屬蛇2027年羊年生肖運程｜驛馬星動遠方貴人

屬蛇去年是霧水桃花生肖，若新感情是去年才開展，要延續至本年夏天才有機會進一步發展；因桃花運至今年農曆六月才終止，而農曆三、五月又是桃花月，單身者亦可把握上半年時機脫單。「驛馬」星代表遷移外出，必定會走動頻繁，不管是公幹或旅遊，會較平常忙碌。

屬蛇事業及財運2027

2027年又是屬蛇的暗合月，易有遠方貴人扶助，對常要接觸外國客戶的幫助最大，加上今年有「驛馬」星，會容易搬屋、經常走動或外遊等，代表能洽商成功的機會增大。「八座」代表地位提升，而且今年也是財運年，整體財運不錯。

屬蛇吉星2027：八座、驛馬

屬蛇凶星2027：天狗、吊客等細星無甚力量，無需理會。

林芊妤Coffee 屬蛇 (coffee89921@IG)

屬馬2027年羊年生肖運程｜歲合貴人扶助與犯太歲餘波應對

屬馬因去年犯太歲，如果已結婚或正懷孕值得恭喜，否則已有穩定感情又未打算結婚的話，今年仍有分手危機，因犯太歲之影響會持續到今年農曆六月才慢慢終止，如果不想分手的話，需要努力維繫；相反單身者，仍有機會因犯太歲而突然來一段感情，尤其農曆二月是屬馬的桃花月，若想脫單便要好好努力爭取。

屬馬今年有凶星「孤虛」，代表孤獨、不開朗，因受去年犯太歲影響，上半年尤其農曆五月，易受悲觀情緒影響，不妨多些約朋友外出，盡量不要把自己獨留家中。

屬馬事業及財運2027

本年是相合年，「玉堂」、「歲合」代表貴人星，易得貴人扶助，再加上本年又是財運年，財運今年算得上上游生肖。「陌越」代表有助地位提升，故上班一族要好好爭取，看看能否一償所願。

屬馬健康2027

有一顆凶星「病符」代表小疾病，本年並無刑沖，只有這顆疾病星，故不會太嚴重，無需過分緊張。

屬馬吉星2027：玉堂、歲合、陌越

屬馬凶星2027：孤虛、病符

化解方法



西曆3月6日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）

