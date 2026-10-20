御守佩戴太多神明會打架？帶幾多個才合適？日本現役神主親解迷思

去日本旅遊或神社參拜，不少人都喜歡買御守祈福，甚至有人會將多個御守掛滿書包。坊間長年流傳「同時戴多個御守會令神仙爭風呷醋、互相衝突」的都市傳說，到底真相如何？身兼搞笑藝人與現役神職人員的狩野英孝，日前出席電台節目中被問及此事，以神主專業角度解答問題，更揭露神仙的超人性化「生活日常」！



坊間長年流傳「同時佩戴多個御守會令神仙爭風呷醋、互相衝突」的都市傳說，到底真相如何？（Unsplash圖片）

掛得太多御守神明會否起衝突？

據日媒《Sponichi Annex》報道，現年44歲的日本搞笑藝人狩野英孝早於2014年考獲神職資格，近年更繼承家業，正式擔任宮城縣櫻田山神社第39代宮司。身為「真·星級神主」，他日前作客諧星組合「三明治人」主持的廣播節目，逐一解答聽眾及主持對神社文化的各種疑難雜症。

現年44歲的日本搞笑藝人狩野英孝早於2014年考獲神職資格，近年更繼承家業，正式擔任宮城縣櫻田山神社第39代宮司。（IG@kano9x）

節目中，主持富澤岳史提到身邊朋友的常見迷思：「小朋友的書包上足足掛了大概20個御守。經常聽人講掛得多神仙會打架，到底是不是真的？」

對此，狩野英孝即時闢謠澄清：「佛祖那邊我就不清楚了，但以神道教的神仙來說，基本上是完全不會發生打架這種事的。」他以日本傳統信仰為例，笑指神明之間非常和睦：「畢竟像島根縣的出雲大社，每年都有一段時間是全日本的神明齊聚一堂開會的（神在月），神明哪有大家想像中那麼小氣。」

狩野英孝即時闢謠澄清：「佛祖那邊我就不清楚了，但以神道教的神仙來說，基本上是完全不會發生打架這種事的。」（Unsplash圖片）

狩野英孝揭神明真面目：會拍拖甚至惡作劇

雖然澄清了御守不會引發衝突，但狩野英孝接著補充，日本神話典籍中的神明其實相當有「人性」：「如果看《古事記》這類典籍，神明彼此之間確實也是會吵架的，甚至還會向人類惡作劇。祂們會談戀愛、會捉弄人，有時甚至還會在稻田裡小便。」節目主持聽後驚訝回應：「連這種事都會做？聽起來根本和人類沒太大分別。」

事實上，狩野英孝過去亦曾解釋，日本神道教屬於「八百萬神」多神體系，各大神社的神明各司其職，同時佩戴保佑健康、學業或交通安全的御守，只會有累加效果，並不會削弱庇佑。

稻荷神社親證：神明各司其職

除狩野英孝的個人解說，供奉稻荷大神的稻荷神社在官方網站的「常見問題」中，亦曾就同一迷思給出正式答案。

社方明確表示，信眾即使同時佩戴多個神社的御守，神明之間也不會發生爭執；因為每位神明的職能各異，庇佑的福份亦各有不同，彼此各司其職。官方強調，只要信眾對每位神明皆心存感謝與敬意，同時攜帶多個御守在身完全沒有任何問題。

伏見稻荷神社在官方網站上表示，信眾即使同時佩戴多個神社的御守，神明之間也不會發生爭執。（Unsplash圖片）

寺廟御守可以戴幾多個？日本僧侶拆解迷思

至於狩野英孝稱「佛祖那邊就不太清楚」，寺廟的御守又可否同時佩戴呢？日本茨城縣的日蓮宗寺院「九識靈斷一心寺」，其僧侶曾於專欄解答這個迷思，表示「戴得多會令神佛起衝突」純屬毫無根據的民間俗說。

僧侶解釋，在佛教理念中，佛陀與菩薩皆擁有「無限慈悲」，根本不會像人類一樣心存嫉妒或吵架；加上神道教本身亦有「分靈」的概念，神明的力量可同時寄宿於不同地方，自然不會互相排斥。

不過僧侶亦特別提醒，雖然多帶無妨，但亦不應抱著「買得愈多、保佑愈多」的功利心態；御守的本質從來不在於數量多寡，最重要的反而是信眾雙手合十祈願時的心態與虔誠。

因此下次到日本神社或寺廟參拜祈福，即使隨身攜帶多個御守亦無須擔心神明不和，只要心存尊重與感謝，按自己的心意佩戴即可！