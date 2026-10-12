前AKB48內田真由美嫁港男！日女生掀搶嫁外國男熱潮　拆解2大主因

近日前AKB48成員內田真由美宣佈結婚喜訊，證實丈夫是香港人，她亦正式成為「香港新抱」。近年日本女性掀起「外嫁」風潮，不少日本女生紛紛將擇偶目光投向海外，日媒最新報道亦指出，日本女性跨國嫁給韓國男性的數字亦創下24年來新高！那麼為甚麼日女近年如此熱衷外嫁？外國男性又有何吸引之處呢？



早前內田真由美公佈婚訊時在帖文中特別附上香港特區區旗Emoji並寫下「今後請多多指教」與「多謝」，引起網民瘋狂猜測另一半的真實身份。（IG@mayumi_mmm_）

前AKB48成員內田真由美嫁港男

早前內田真由美公佈婚訊時在帖文中特別附上香港特區區旗Emoji並寫下「今後請多多指教」與「多謝」，引起網民瘋狂猜測另一半的真實身份。隔日她再發文大晒婚照，並親自揭曉答案，原來丈夫正是香港人，證實自己正式升呢做「香港媳婦」。

2007年加入AKB48的內田真由美，曾在2010年首屆「選拔猜拳大會」勇奪冠軍，並拿下第19張單曲《Chance no Junban》的Center位置。離隊後她轉戰飲食業開設燒肉店「燒肉IWA」，一直兼顧藝人與商人身分。

對於有日本女星嫁港男，有網民分析，香港男人在國際跨國戀愛市場上一向以體貼、尊重女性自主事業及精通兩文三語著稱，這對於退團後白手起家創辦燒肉店「燒肉IWA」的女強人內田真由美而言，或許因此對港男有安全感。

外嫁熱潮席捲日本！日女嫁韓男對數創24年新高

除了內田真由美嫁給香港人成為香港媳婦外，這股「日女外嫁」風潮在東亞地區正以驚人速度蔓延。據日媒《東京新聞》報道，近年日本女性尋找外國伴侶的趨勢亦出現爆發式增長，韓媒《首爾新聞》也引述日媒：「一旦和韓國男性交往過就難以忘懷、甚至想要結婚的日本女性正在快速增加。」

綜合韓國統計廳（Statistics Korea）最新官方數據顯示，日韓跨國婚姻在新冠疫情後急劇上升，去年兩國通婚對數高達1483對，創下自2000年以來的最高紀錄。

日韓跨國婚姻在新冠疫情後急劇上升，去年兩國通婚對數高達1,483對，創下自2000年以來的最高紀錄。（《愛上草莓的季節》劇照）

迷上K-POP或煲韓劇！東京婚友社女性會員暴增

東京都內一家專門支援韓國男性與日本女性配對的婚友社「Moa Love」透露，單單是今年，該機構的女性會員人數就比去年足足增加了1倍。當中絕大多數日本女性都是因為迷上K-POP或煲韓劇而萌生入會念頭，只要男方現居韓國，幾乎所有日本女性都非常樂意在婚後夫唱婦隨移居當地。

此外，社交媒體的普及亦令跨國情侶的日常生活變得親近。有趣的是，雖然婚友社表示約有40%的韓國男性會員完全不會講日文，但現在AI翻譯App功能日益發達，語言溝通早已不算是障礙，也降低了跨國戀愛的心理門檻。

不少日本女性都是因為迷上K-POP或煲韓劇而萌生入會念頭，只要男方現居韓國，幾乎所有日本女性都非常樂意在婚後夫唱婦隨移居當地。（《愛上草莓的季節》劇照）

日女大讚異國伴侶體貼 坦言「日本男仔不夠令人滿意」

不少與外國男性交往或已婚的日本女性大方分享，外國伴侶非常擅長用言語直接表達愛意，日常相處中更是無微不至體貼照顧，例如走在路上會主動走靠馬路外側護著女生。

有婚友社女性會員更坦言：「因為被對方好好珍惜著，說實話，一旦和韓國男性交往過之後，就會覺得日本男性不夠令人滿意！」即使現實生活不像韓劇般完美，但不少日女表示，異國伴侶展現出的尊重與愛護，也是促使她們下定決心跨越國界步入婚姻的主因。

不少與外國男性交往或已婚的日本女性大方分享，外國伴侶非常擅長用言語直接表達愛意。（《愛上草莓的季節》劇照）

日女因「看重性格大過條件」而受歡迎

另一方面，外國男性亦非常喜歡尋找日本女性做伴侶。以韓國為例，傳統觀念中韓國男性與當地女性結婚時，往往需要承擔準備住房等沉重經濟負擔，動輒先談「是否有樓、年薪多少」等硬性條件，令不少人對結婚卻步。

相反，日本女性除給人溫柔體貼的好印象，且在考慮對象時，普遍傾向先看彼此性格是否合得來，而非盲目看重物質條件。不少韓國男性坦言，與日本女性交往感覺更輕鬆自由，不用承擔太大的經濟壓力。

對此，亦有不少網民留言：「聽說韓國男性與日本女性離婚率好低，兩者性格應該相當契合」、「日本女生性格溫柔體貼，令人想立刻開始學習日文！」但亦有理性網民點破現實情況，笑言：「韓國男性受歡迎確實是事實，但並非人人皆可，前提必須要是帥哥」、「大家喜歡的只是劇中的歐巴形象，還是不要給自己太多幻想吧！」