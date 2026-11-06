屬龍、蛇、馬蘇民峰2027羊年運程｜屬龍權力提升+屬馬脫單睇2個月

屬龍、蛇、馬運程2027羊年生肖運程！著名堪輿學家蘇民峰近日於其YouTube頻道「峰回運轉」預測來年十二生肖運勢！今集《開罐》同大家拆解「龍、蛇、馬」三大生肖。屬龍朋友權力地位提升、屬蛇朋友迎來「貴人舒服年」，屬馬朋友太歲相合，但夏天出生者要慎防皮膚病，即睇蘇師傅點分析！

屬龍、蛇、馬蘇民峰2027羊年運程｜YouTube頻道「峰回運轉」截圖

屬龍2027運程｜權力地位提升年

坊間有說法指屬龍在2027年犯太歲，但蘇師傅指出，不會算命會說每隔三年六年九年就犯太歲，其實不一定隔三年就有問題，在他看來屬龍和羊本身沒有「親戚關係」，「睇唔到點樣犯太歲」。

運氣：排第8



屬龍事業及財運2027

今年是權力地位提升年，吉星有「福星」、「福德」、「天德」，代表有貴人扶助，今年有權力地位提升機會，逢凶化吉。「攀鞍」有力，地位提升，所以今年係有提升的機會。

秋冬出世的屬龍人士（生於西曆8月8日立秋後3月6日驚蟄前）：升職將連帶帶動財運增加；

春夏天出世的屬龍人士（生於西曆驚蟄3月6日後8月8日立秋前）：升職後財運未必顯著增加，反而工作壓力變大，「對你冇乜特別著數」。

屬龍健康2027

牛、龍、羊、狗四大生肖先天腸胃較弱，今年適逢腸胃流行疾病年，農曆3月、6月、9月及12月特別要留意飲食健康。凶星有「飛刃」手腳易受傷，需留意農曆 3 月及 9 月；另有「披麻」凶星，家中長輩健康亦須特別關照。

屬蛇2027運程｜太歲遙合貴人舒服年

財運：排第 9

桃花運：排第7



屬蛇2027｜事業及財運

今年是「貴人舒服年」，個人不算太積極。吉星「八座」，有利地位提升。

春夏天出世的屬蛇人士（生於西曆驚蟄3月6日後8月8日立秋前）：運氣不好，宜拖拖拉拉度過今年，等2028年秋天之後好運來才積極一點；

秋冬出世的屬蛇人士（生於西曆8月8日立秋後3月6日驚蟄前）：升要積極進取，因為今年是火運最後一年，否則到了2028秋天運氣就會放緩。

屬蛇2027｜感情

屬蛇朋友今年是「太歲遙合」，遙合代表各樣事情比較穩定，有穩定感情會更加穩定。未有穩定感情者出現新桃花機會不大，若想碰撞機緣，可把握農曆3月及9月這兩個桃花月多外遊散心。

吉星有「驛馬」，適合多走動出差；凶星有「天狗」、「弔客」，均非破壞力強的大凶星。

屬馬2027運程｜太歲相合人緣佳

財運：排第 5

桃花運：排第 4



屬馬朋友2026年犯太歲，但餘波會延續至2027年春天，若去年情緒不佳，2027春仍需提防情緒悲觀負面，要提醒自己要盡快脫離負面情緒；若去年已結婚或懷孕，則屬於「一喜擋三災」。

屬馬2027｜事業及財運

今年是「思想學習投資年」。有吉星「陌越」有利地位提升，「玉堂」「歲合」有貴人幫助。

秋冬出世的屬馬人士（生於西曆8月8日立秋後3月6日驚蟄前）：若有新機會可嘗試投資，有貴人扶助容易順利，

春夏天出世的屬馬人士（生於西曆驚蟄3月6日後8月8日立秋前）：則宜守不宜攻，有任何機會都不要試。

屬馬2027｜感情

由於今年「太歲相合」，人緣不錯，各方面關係平穩。單身者新桃花樹會不大，可把握農曆2月與 8月這兩個桃花月脫單。

屬馬2027｜健康

凶星有「孤神」易令人孤獨不開朗（春季較顯著），以及主小疾病的「病符」。特別需要提醒5月6日至8月8日（夏天出生）屬馬的朋友，在大火年加持下先天皮膚較弱，今年皮膚健康必須格外留意！