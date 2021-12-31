關於自慰這件事，在不同時期、不同地區的醫學、修行或甚至宗教單位都有各自的意見；令人有些在意的是，在性壇（？）上，也流傳著「天天自慰，可以保持性能力」的說法。

文：頌雅山人, Daniel Hsu（GQ Taiwan）



這個論調在近幾年尤其熱烈，原因之一是日本成人片演員清水健曾多次表示，天天自慰是他保持性能力的重要秘訣；但由於在先前，認為「禁止自慰」才能保持體力與性致的看法比較普及，因此也讓他被稱為性觀念的「黑船」（1853 年時，美國進入東京灣脅迫日本所使用的現代化戰艦）。

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清水建的理論，是認為「使わないものは錆びる！」（東西不使用會生鏽），因此需要經常讓性器官處於亢奮狀態，才能保持機能活躍；也因此，他不但倡議應該天天自慰，而且至少應該自慰兩次。

客觀角度看來，在這性資訊發達的年代，要幾乎天天自慰應該不難，只要有恆心就能做到（恆心是這樣用的？）；但要達到「每天兩次」然後還能「在臨床上有好表現」，恐怕就不是那麼容易了。

就現實而言，性能力這件事其實還是挺吃體質、天分與喜好（？）的，因此並不是每個人、天天都有能力進行那麼多次的射精，就算在年輕的時候有能力做到，但要維持到中年或老年，應該會越來越難。

再者，現代人的生活大多忙碌，要面臨多重的緊張，壓力大多是關於經濟、房貸或小孩這類相當現實的事件，並不像成人片男演員主要面對的是「幹得好」這個夢幻級困擾，因此想要在勞累整天、跟子女拚搏後，還要自慰兩次，然後還能在床上有良好表現，可能性實在很低。

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「每日自慰有助性能力」或許對某些體質、某些生活模式的人而言是真實有用的，但對大多數平常生活、一般體質的大眾而言，想要施行的難度相當高；但這並不是說我們就必需向「進自慰派」靠攏。

依照個人體質與生活方式、適度但不過度自慰以排解苦悶（？），並在開戰前視體能狀況適度調整射精頻率，以維持床上水準，應該是比較貼近大眾現實的處理方式。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【大人性教育】那些提升性能力的都市傳說 Ep02：AV 男優說天天自慰才夠力？】

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