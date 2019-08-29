越持久性能力越強？醫生指三級片有誤導成份　勃起幾耐先算正常？

男歡女愛是必然，網路傳言「男女兩人愛愛纏綿，在床上做愛打持久戰，時間越長越好，才代表男人精氣神好健康，如果『小弟弟』挺進短短幾分鐘，不到10分鐘就豎白旗，就是代表早洩了。」真相是這樣嗎？男人做愛勃起要多久才算正常？射精太快是哪裏有毛病呢？來聽聽婦產科醫師怎麼說。

研究：勃起時間，只要超過1分鐘就算正常

很多人以為勃起時間越久越好，有時候男人看A片性交持續的時間，長達10分鐘到30分鐘，甚至更久，婦產科醫師蔡鋒博表示，其實那是誤導，都是演戲經過剪輯，跟現實情況不符。

在荷蘭有一項研究，進行方式是從5個國家，找到500對夫妻，並要求18歲以上，以及至少有6個月的性生活。結果發現，在500對夫妻裏面，平均在4個星期裏有8次的性生活，平均是勃起時間為5.4分鐘，所以，結論是勃起時間，只要超過1分鐘就算正常。此外，他們還把年齡分成18-30歲，平均是6.5分鐘；31-50歲下降到平均5.4分鐘；51歲平均4.3分鐘。

從以上荷蘭的研究發現，能夠持久1分鐘至3分鐘就算正常，合理的時間應該是5到10分鐘。而且，男人骨盆腔挺進的效率，也可以達每分鐘50到100次。如果男人做愛的次數保持在1個星期1次和一天2次，也算正常。

醫生勃起時間，只要超過1分鐘就算正常。（Upslash@pabloheimplatz）

射精太快的可能原因：尿道炎、攝護腺發炎、精囊炎等

如果男人性愛的時間很短的原因，可能有哪一些？婦產科醫師蔡鋒博表示，有以上射精太快的狀況，通常是尿道炎、攝護腺發炎、精囊炎，或面對強勢太太自卑心作祟等，就會容易產生早洩。因為這一些都會導致提早興奮射精，而包皮過長包莖也會引起射精。不過，女性的性滿足，不盡然和男性的性交時間長短成正比。

還有的男人在年輕的時候，往往也有早洩的問題，尤其是在和女性約會發生性關係前，有人會先自慰一次，來延長正常性交的時候勃起的時間。所以，有一句話常說：「人不能太快」，暗示性愛做愛做的事情，不一定應該要維持很久。

醫生指射精太快的狀況，通常是尿道炎、攝護腺發炎、精囊炎的關係。（Upslash@matheusferrero）

【醫師小叮嚀】：提醒，不要迷信性交時間越長越好，要達成完美的性交，通常要增加前戲跟後戲的時間，加入一些新的刺激元素。而一次完美令人滿意的性交，更重要的是雙方的心理感受。

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