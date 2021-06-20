撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-20 07:00

各位是否聽過白石茉莉奈嗎？入行至今8年，有著「AV界最強人妻」之稱，廣大影迷更會叫她一聲「白石媽媽」。在現實世界中，原來白石真的已經結了婚，而已有了一個兒子，卻因此引起了不麻煩，因為兒子...

白石茉莉奈出道至今，面對每年大量年輕少女的挑戰，一直站在業內頂端，對於已經年過三十的老將來說可，謂極度難得，亦證明她有後輩難以超越的長處。經歷了離婚危機、兒子發現她拍AV，到被片商雪藏，白石一一完美化解。到底她是如何一步一步走到今天？

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由日本男士雜誌《週刊Asahi藝能》舉辦的「現役AV女優總選舉」，今年大熱的三上悠亞只得第二，打敗她的更是一出道以來就「亦敵亦友」的女優，鄰家女孩感滿滿的新人水卜櫻，亦有殺入TOP 5，拍住幾位大前輩，一點都不失禮。立即來看看TOP5女優，及她們的故事吧！

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不少朋友對桃乃木香奈的印象就是大食、可愛等等，不過可以在AV界屹立5年，又怎會是無能之輩？作為幾乎是唯一一個正面擊敗全盛時期的三上悠亞的同期女優，桃乃木香奈到底是個怎樣的人？原來她曾到過香港，更認為香港男仔是理想對象；又試過同米津玄師傳緋聞？

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說起深田詠美，老司機的第一個反應很可能是「她很搞笑」，對於一個本業是AV女優的人來說，這樣的印象可以說是前無古人，而她的影片成績也絕不失禮，長居銷售榜前列，成功背後卻絕非偶然。雖然靠著整容引起關注，不過真正令她成為行內頂尖份子的，翻身企穩的，卻是...

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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