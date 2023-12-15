AV男優辛酸不是新鮮事，不過最近有一部「過於真實」漫畫開始引起網民注意，更引出了AV達人一劍浣春秋親自分析，推敲作者身份之餘，更不小心爆出其他秘聞！



漫畫名叫《我開始做AV男優了》，作者是一位名叫「蛙野」的漫畫家，作品由2020年6月開始連載，本來默默無聞，直到網上開始流傳作者是一位AV業界人士，加上作品中充滿片場的小秘聞，以及只有行內人才有機會接觸的細節，令網民開始猜測作者的真正身份。台灣AV達人一劍浣春秋，似乎有獨家渠道收到風，更順口爆出其他男優不為人知的秘密。

漫畫《我開始做AV男優了》大爆男優秘辛。

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一位名叫「蛙野」的漫畫家出現，其作品《我開始做AV男優了》成為網民的「研究材料」。原來他的真正身份是一名AV男優，而且是頂尖級數，在作品中畫出了一個男優的拍攝日常，意外揭開業界不為人知的一面。

在漫畫中透露，最令他感到震撼的，是拍攝第一人稱視角的影片，因拍攝時根本看不到女優，而且過程十分難頂。當男優躺在床上時，看到的只是攝影師的巨大屁股，運氣好的話，就可以在隙縫中，通過攝影機鏡頭，看到女優的樣子。坐著的話就更辛苦，由於要遷就攝影機的位置，男優一定要側著頭，一拍就以小時計，想不到男優最大的勞損不是腰，而是頸。

男優收入少得可憐

寫實的內容令網民好奇，到底這位自稱是AV男優的漫畫家，到底是誰？據AV達人一劍浣春秋指出，這名男優當年曾跟頂級AV女優吉澤明步交手，在行業中地位很高，同時也爆出了他更多秘聞。

雖然他是頂尖男優，但收入卻出奇地少，他一開始得到的金額，只有不到5000日幣(約274港元)，一劍笑言連壯陽藥都買不起。同時，一劍也爆出了其他知名男優，包括清水健、東尼大木的拍攝秘聞。

男優秘聞：清水健

原來AV拍攝時，大家都要帶著近期的身體檢查報告，證明身體沒有問題，才可以開機拍攝。不過當清水健還是新人時，曾經有女優指自己一時忘了帶報告，清水健覺得沒所謂如常開工，結果出事。

當女優一絲不掛大家開始拍攝，清水健才發現對方下面竟然流出綠色汁液，但形勢所逼只好硬著頭皮上。經常將自己對屎尿喜好掛在口邊的清水健，多年後回憶仍猶有餘悸，是他生涯其中一個最大的陰影。

男優秘聞：東尼大木

在十多年前，男優都是到了片場才知道對手是誰，東尼大木在一個優美的早上，他心情愉悅地打開片場的門，結果發現對手是個120公斤重的龐然大物，最後令自己筋疲力盡，更因為肌肉痠痛，一連推掉了之後好幾個工作。

而東尼大木在一次訪問中曾表示，自己不會記得女優的樣子和名字，令一劍大感驚訝。一劍指出，這是AV男優的必備技能，如果記住了樣子，心中就會有比較，影響工作表現。他分析在外人眼中很爽的男優，在片場時心中也許在想，只要在該硬的時候硬起來，在對的時間做對的事情就好了。

3個令清水健秒繳械投降女優

AV男優清水健曾接受日本YouTuber訪問，無下限大爆只有AV男優才知道的事，更直言上電視節目時，有些女優並不喜歡在電視節目中被提及，因此很多時清水健提出的女優人選，並不是心中的best，在YouTube就可以大爆料，分享只有男優才知道的女優秘密，以及自爆心中最強女優Top3，有一位超強新人令他秒速完事，令導演都忍不住出聲揶揄。

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深田詠美不時會邀請嘉賓上節目，之前更請過明日花綺羅！今次找來了清水健！AV男優看上去很爽，可以跟不同的女優啪啪啪，不過背後的辛酸和壓力亦非常巨大，有時連女優都會受不住。大家都知道，男優並非如鏡頭前般享受，頻繁的拍攝反而令身體難以承受。不過近日清水健無意間的一句話，令網民得知，男優除了在身體上要承受壓力之外，更有另一重從來不為人知的辛酸，連現役AV女優深田詠美都大感意外。

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