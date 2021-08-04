心理測驗｜憑直覺揀出最幸福夫婦　3秒即知你的「理想戀人類型」

有些人在談了戀愛後，就會展現出不一樣的個性，在朋友以及愛人面前根本就是兩個不一樣的人。情侶從相遇，相知，相識，相戀，到相守，每個階段都是漫長且難捱的過程。其中有甜蜜、有苦澀、有折磨、也有失落。
你很懂戀愛中的自己嗎？常常一旦到了穩定關係中，我們就會變得患得患失、喪失自我，搞不懂自己真心想要的是什麼。這樣的你，真的準備好談感情了嗎？日本網站「shinri」就發表了一則心理測驗，根據你的答案，將能夠看出「最適合你的戀人類型」喲！
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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】