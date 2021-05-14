心理測驗｜想愛不敢愛是因為「愛無能」？專家教你如何自救

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-05-14 11:04

你渴望愛，卻不知如何愛著一個人嗎？覺得一旦打開內心，就會受到傷害？

隨著年紀增長，我們似乎不再期待著一段美好的感情關係。太過害怕受傷害而不敢交出真心、因為找不到理想型而不敢放手去愛嗎？小心，或許你就是所謂的「愛無能」！

試做以下九道題目，測驗你是否「愛無能」▼▼▼

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「愛無能」究竟是什麼？

德國社會觀察家米夏埃爾 ‧ 納斯特（Michael Nast），曾寫過一本書名為《愛無能的世代：追求獨特完美的自我，卻無能維持關係的一代》。這本書除了蟬聯德國《明鏡》週刊非文學類暢銷書榜TOP 1，熱銷20萬冊以外，還獲選入法國中學教科書，影響深遠。

這本書主要寫出新世代在愛情、職場生活關係上的困惑：明明很寂寞，渴望愛，卻不知如何愛著一個人。明明在愛情裡，但卻又像是過著單身的生活... ...甚至會有種矛盾心理，不想要承諾後的束縛，卻又想要承諾後能有的安全感與踏實。想愛又不敢愛，缺乏安全感之外還有著滿滿無力感。

愛無能的人，有可能會這樣：無論是剛開始交往，還是相處已久關係穩定時，都隱約有種不安。他們能感覺到自己是沉寂的、被動的、冷漠的、疏離的。在度過熱戀期之後，便對感情徹底失去興趣。在戀愛中的很多表達和行為，都不是發自內心，而是經過理性思考後，強迫自己去做的。他們心中有感覺與情緒，卻沒辦法表達出來，始終與戀人保持著距離。

也有人，是難以付出長久而穩定的真情。嘗試或沉迷於一夜情的人們，僅僅滿足於短暫刺激與釋放的快感，尋求迅速的溫存，卻失去了持久的愛的能力。慾望過多，感情脆弱，嚴重缺乏愛他人的能力，從來不能與他人建立親密關係。太過渴望擁有自由，但並不希望承擔相對應的責任。於是每段戀情都像火花一般短暫而令人惆悵。

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「愛無能」應該如何改善，又該怎麼辦呢？

所謂的愛無能，也就是依附障礙，純粹是追求普遍的自我實現，以及追求想像中的完美所造成的現象。我們都相信世界上的某個角落，一定還有更適合我和我互補的人存在，若現有的關係出了問題，這種意思就會更清楚，我們不想在自我實現的過程中受到侷限，不想讓我們的注意力被其他人事物打斷。

有些人的關係之所以能維繫下去，只是為了要保住表面的形象，包括為了做給自己看，因為我們不願清醒的面對現實，害怕改變或者只是和問題距離太近，而看不清我們會為了讓自己心裡比較好過，而扭曲事物的面貌。

愛情需要高度投入，但我們卻一直小心避免這種投入，因為他會帶來傷害。典型的例子莫過於在最後一段關係中受到傷害與打擊，以至於不願或無法開啟下段新感情的人。

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有能力並且願意進入一段關係，也表示要有承受痛苦的能力，但是現代人日益不願受苦... ...唯有我們真正愛我們的伴侶，我們才會願意接受挑戰，兩個人一起面對我們以外的全世界，這才是我們想要的浪漫的愛。因為我們都知道兩個人在一起之後，才是真正要開始下功夫的時候，而且得實實在在的下功夫。

有些人只重視自己，無法完全投入深度的感情。但他以為他的愛是真正的愛，殊不知，他只是自戀而已，他單單僅只沉醉於熱戀的感覺罷了。或許他曾在過去狠狠地被傷過，把自我犧牲當做是愛，過度付出，壓抑自己的需要和感受，最後傷痕累累。他曾經愛過，但受傷太深，現在已不會再那樣愛了。

因此，了解過去的情感經歷對現在生活的影響，可以幫助我們建立更持久穩固的親密關係，重新審視自己及他人的情感生活。害被遭受傷害，往往是人們選擇逃避自己情感的最主要原因，不過最真實的原因也許是，人們不想體驗面對自己最真實的情感時的那份心痛。

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如果你認為自己必須隨時保持情緒高昂、笑臉迎人，將會很難和別人親近、展現最真實的自我；不了解自己情感的人永遠也無法真正地了解他人的情感。不真正袒露自己的人，永遠也不可能獲得情感上的幸福。

感情與愛都是難能可貴。世間所有的相遇都是久別重逢。在尋找愛的路上多推自己一把，你將會發現你並不孤單！

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