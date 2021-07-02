撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-07-02 18:41

《全裸監督2》在Netflix上架後，成為網民討論焦點，第二季加入的女星亦非常搶鏡，更有女星是被封殺之後的復出之作！這六位因《全裸監督》系列而爆紅的女生，原來都不簡單！

森田望智、伊藤沙莉、冨手麻妙，你知道是誰嗎？如果有看《全裸監督》的話，應該不會陌生，可是你知道，她們有人曾是風光一時的AKB隊員，有人曾出演過《女王的教室》，更有人是鬼才導演園子溫的愛將！

《全裸監督》在Netflix上架以來，一直是網民討論焦點。

飾演的黑木香的森田望智2011年從電視廣告出道，2019年參加釜山國際影展，藉由AV帝王一片拿下最佳新人獎。而在片中扮演化妝師的伊藤沙莉，在電視劇《女王的教室》中飾演其中一個學生。亦在2015年主演日本第一部以女同性戀題材的連續劇《Transit Girls》。

👇👇👇六位因《全裸監督》系列而爆紅的女生👇👇👇

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同場加映：女優白石茉莉奈被封AV界最強人妻 曾被片商雪藏、兒子揭發拍AV

入行至今8年，有著「AV界最強人妻」之稱，廣大影迷更會叫她一聲「白石媽媽」。白石茉莉奈出道至今，面對每年大量年輕少女的挑戰，一直站在業內頂端，對於已經年過三十的老將來說，可謂極度難得，亦證明她有後輩難以超越的長處。經歷了離婚危機、兒子發現她拍AV，到被片商雪藏，白石一一完美化解。到底她是如何一步一步走到今天？

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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