東京奧運｜韓最年輕箭神金在德奪2金　國家另類獎勵比獎金更吸引

東京奧運正在進行得如火如荼，不少賽事的結果已經塵埃落定。對港人而言，最轟動的，一定非劍擊選手張家朗奪金一刻莫屬。而在韓國，一名史上最年輕的男神射手，年僅17歲的金在德，在2項射箭賽事為韓國增添2面金牌，成為全城佳話。香港的張家朗奪金後，就有750萬獎金。那韓國的金在德又會有怎樣的獎勵？



韓國史上最年輕神射手

2004年4月2日出生的金在德（김제덕），現年17歲，是韓國史上最年輕的射箭國家隊選手。在今次的東京奧運，他代表韓國參加「射箭混合團體賽」、「射箭團體賽」及「射箭個人賽」等3項賽事，其中前兩項賽事都獲得金牌，是截止7月27日，運動員獎牌榜上排第一的選手。

金在德／연합뉴스圖片

賽前必大喊「Fighting」

17歲的金在德，是一名高中二年級生。雖然今次是他第一次參賽奧運，但已經成功為韓國增添2金，成為了韓國人的新寵兒。每次比賽之前，他都會以雄壯的聲線大喊「Korea Fighting」，不少網民大讚他是萌寶。不過，原來衝勁的背後，隱藏了關於金在德的心酸故事。近日，他的教練黃浩振（譯音）於電台節目《金政賢的news show》作客，談及關於弟子金在德的故事。

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韓國金牌得主有甚麼特惠措施？

在男子個人花劍項目中勇奪金牌的香港選手張家朗，將會獲得由「恒基精英運動員嘉許計劃」發放的500萬獎金、及林大輝基金的250萬獎金，合共750萬。而韓國，亦有一系列的特惠措施給奧運獎牌的得主。

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【同場加映1】韓MBC介紹14個國家mean到爆捱批

延期1年的「東京奧運2020」在7月23日正式開幕。今年的開幕典禮不設現場觀眾，場面明顯比以往冷清，世界各地的人都只能透過電視直播一同見證這場盛事。不過，韓國MBC電視台卻於不同國家代表隊進場時，以「mean到核爆」的形式介紹，例如在烏克蘭隊出場時配圖竟用了切爾諾貝爾桃災難的照片。事件傳開後，韓國受盡全世界的指責，不少韓國網民都批評MBC「丟盡國家的臉」。

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【同場加映2】9位韓國男鮮肉運動員

除了認真觀看賽事之外，相信不少人都會趁機看看運動場上的俊男美女。讓《Opener》與大家看看9個來自韓國代表團的帥哥選手，其中足球界的鄭勝元更被譽為「足球界臉蛋天才」！

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