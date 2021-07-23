因疫情延期1年才舉行的東京奧運，終於在7月23日正式開幕，超過200個國家派出合共約1.1萬名運動員。除了認真觀看賽事之外，相信不少人都會趁機看看運動場上的俊男美女。讓《Opener》與大家看看9個來自韓國代表團的帥哥選手，其中足球界的鄭勝元更被譽為「足球界臉蛋天才」！



【1】鄭勝元

說起韓國的足球員，大家可能只會想起朴智星、孫興慜等較著名的球星。但今年有份參與奧運足球賽事的鄭勝元，在韓國一直都有超高人氣。現年24歲的他，自2016年起效力大邱FC球隊，並於2019年被選為韓國U-23足球國家代表隊。因為長相帥氣，他更有「足球界臉蛋天才」之稱。

鄭勝元／IG@seungwon_jeong

【2】李大勛

現年29歲的李大勛，是跆拳道選手，戰積非常豐富，曾經於2012年的倫敦奧運及2016年的里約熱內盧奧運，分別獲得58公斤的銀牌及68公斤的銅牌，另外亦曾於多場世界跆拳道大獎賽獲得金牌。別看他長得那麼童顏，其實他已經結了婚，還有一個兒子。

李大勛／IG@goodleedaehoon

▼▼▼點擊圖片查看9個韓國帥哥運動員▼▼▼

+ 30

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

【同場加映1】8個高顏值日本男選手

看完韓國，就看看日本的選手！

+ 21

【同場加映2】日本人眼中最帥韓國男星TOP 20

日本網站rankingoo早前針對1900多名年齡界乎10至50歲的日本網民，票選出他們心目中最帥的30歲以上韓國男星。不少韓劇男神，包括玄彬、李敏鎬、金秀賢、李鍾碩等，都有上榜。

+ 15

點擊原文查看完整內容：【日本人眼中最帥韓國男星TOP 20 宋仲基只得第10、玄彬排第幾？】