東京奧運開幕至今個多星期，比賽場上運動員精彩表現博得掌聲的同時，賽場背後大會多項安排都引來非議。近日，東京發生兩宗奧運接送巴士車禍，其中一宗司機更加在撞車後沒有停下，不顧而去，事後他說出的解釋也令人無語。



奧運接送巴士示意圖。（網上圖片）

8月1日，日本東京發生兩宗奧運巴士撞車事故。第一宗是發生在東京千代田區高速公路都心環狀線，巴士載著乒乓球選手前往比賽場地途中與一輛貨車發生碰撞，沒有人傷亡。另一宗案件發生在首都高速公路11號，由台場往葛西出入口方向，奧運巴士與一輛貨車及一輛旅行車（Wagon）輕微碰撞，事後奧運巴士竟揚長而去，後來日本媒體報導指涉事司機為事件給出了一句解釋。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看司機的解釋👇🏻👇🏻👇🏻

+ 8

同場加映︰東京奧運｜日本郵局售得獎選手郵票 橋本大輝/伊藤美誠超上鏡

【東京奧運/日本郵政/阿部一二三/阿部詩/橋本大輝/伊藤美誠】日本郵政局7月26日正式發售得獎奧運選手的郵票，發售款式亦隨得獎選手增加而定時更新。不少市民專誠前往特定郵局，購買喜歡的選手郵票。



日本郵局推出多款奧運選手郵票。（MBS NEWS）

日本郵局為已經取得獎牌的奧運選手推出郵票，每款有5張面值84円（約5.69港元）郵票，售價1500円（約107港元），而且款式會隨得獎選手增加而調整，即再有新選手得獎就會增加款式。至7月30日為止，郵局共推出22款郵票，包括近日得獎的橋本大輝、伊藤美誠等。每款郵票在東京中央郵政局限售2000套及其他12個縣的中央郵政局限售500套，亦可於日本郵政官網買到。

奧運郵票吸引不少市民特地前往排隊購買，他們表示在電視看到比賽，選手勝出的時候覺得很感動，所以買郵票回家紀念。亦有長者為家中想買郵票的孫子排隊，或者想送給孩子作為紀念。日本媒體訪問了數位購買者，發現比較受歡迎的是阿部一二三和阿部詩兄妹，因為他們是初次在同日同項目一起奪金的兄妹檔。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看22款選手郵票👇🏻👇🏻👇🏻

+ 17

同場加映︰東京奧運項目公仔掀網民二次創作 30張返工湊仔共鳴佳作超爆笑

東京奧運開幕禮中，由真人表演神還原運動項目圖案的「超級變變變」環節一鳴驚人，引起全球熱話。事後，大量日本網民自己創作了同類的圖案，而題材則變為日常發生的趣事，《開罐Opener》為大家精選了30張佳作，看看大家有沒有共鳴！

東京奧運開幕禮後，日本Twitter流行一個Hashtag「ピクトグラム」（Pictogram），網民一個個接力分享自己創作的奧運圖案，用生活趣事作為題材，有育兒系列、社畜系列、明星系列等，全部都超有創意，引發其他網民共鳴。以下這30張佳作，你最喜歡哪一張呢？

【1】帶兩個小朋友出去購物。（Twitter@aiuepo615）

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看其他佳作👇🏻👇🏻👇🏻

+ 11

點擊看全文︰東京奧運項目公仔掀網民二次創作 30張返工湊仔共鳴佳作超爆笑

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥