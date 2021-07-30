東京奧運19歲日本男子體操選手橋本大輝，在28日晚的男子體操個人全能賽中力壓中國隊的肖若騰奪冠。賽後大批內地網民湧至橋本大輝的社交網站留言抗議，指他作弊，事件引起日本各界及媒體關注。橋本大輝在29日晚發文回應，同時國際體操總會亦公開發文，解釋橋本大輝被扣分的細項，並指他奪得冠軍是正確的結果。



橋本大輝比賽跳馬項目單腳碰地。（賽事截圖）

橋本大輝在跳馬項目時有一隻腳出界落地，最後仍以總分88.465力壓中國隊的肖若騰奪得冠軍。然而，賽後微博出現一句叫「#中国体操队遭受的不公#」的熱搜標籤。內地網民對賽果表示不滿，指因為日本是主辦國，所以裁判對橋本大輝踏出界卻視而不見，批評他「不配得獎」、「作弊」、「日本國恥」等。

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事件立刻引起日本各大媒體報導，亦令人關注選手在比賽後被中傷辱罵的問題。事隔一日，國際體操總會（FIG）首先在Twitter公開發文，解釋在該項賽事中對橋本大輝的扣分細節。文章說明，裁判對橋本大輝的評分合符現有規定。橋本大輝的直體笠松轉體720度跳馬動作扣分點如下︰第一騰空輕微分腿扣0.1分、輕微屈髖扣0.1分、第二騰空輕微分腿扣0.1分、落地準備不足扣0.1分、落地未轉正扣0.1分、落地右腳邁出一大步扣0.3分（該項扣分上限是0.3分），最後再追加單腳出界扣0.1分。FIG聲明︰「所以，FIG判定橋本大輝在該項目得到的14.7是正確得分，最後名次亦如是。」

（Twitter@gymnastics）

數小時後，橋本大輝亦在IG貼了一張與肖若騰及俄羅斯奧委會選手納戈爾內的合照，及FIG的扣分準則，並發文回應網民。他首先感謝支持他得獎的人，之後表示「FIG已發文說明扣分詳情，在東京奧運的舞台上做出令人疑惑的表現，我為此感到抱歉。然而我們運動員有時是需要接受比較嚴厲的評分，我在吊環項目中也是如此。」他又指比賽的評分是由裁判客觀地決定的，相信所有選手都在理解這一點，也希望針對選手的誹謗行為可以減少。

橋本大輝親自發文回應網民。（橋本大輝IG）

同場加映︰東京奧運｜5日本選手遭內地網民洗版聲討 橋本大輝教練親自回應

東京奧運開幕多日，不少焦點項目已有賽果。不過有內地網民不太滿意賽果，所以會去得獎選手的社交網站反映意見。在26日晚的乒乓球混雙比賽力壓中國隊的日本選手伊藤美誠和水谷隼、28日晚的男子體操個人全能賽奪冠的橋本大輝等5位日本選手，都被內地網民洗版討伐。

【1 - 橋本大輝】肖若騰（左）和橋本大輝（右）在得知賽果後互相擁抱。（賽事截圖）

內地網民的反應已引起日本各界及網民關注選手被網絡留言攻擊的情況。不過亦有些網民好心勸喻同胞要理性一點，不要引起罵戰。

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同場加映︰東京奧運項目公仔掀網民二次創作 30張返工湊仔共鳴佳作超爆笑

東京奧運開幕禮中，由真人表演神還原運動項目圖案的「超級變變變」環節一鳴驚人，引起全球熱話。事後，大量日本網民自己創作了同類的圖案，而題材則變為日常發生的趣事，《開罐Opener》為大家精選了30張佳作，看看大家有沒有共鳴！

東京奧運開幕禮後，日本Twitter流行一個Hashtag「ピクトグラム」（Pictogram），網民一個個接力分享自己創作的奧運圖案，用生活趣事作為題材，有育兒系列、社畜系列、明星系列等，全部都超有創意，引發其他網民共鳴。以下這30張佳作，你最喜歡哪一張呢？

【1】帶兩個小朋友出去購物。（Twitter@aiuepo615）

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