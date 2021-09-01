韓國近日發生一宗倫常慘案引起社會上很大迴響。事發於8月30日韓國時間凌晨0時10分，一名77歲的老婦在位於大邱市西區飛山洞一個住宅單位內昏迷，她的臉部、頭部、肩膀、手臂等多處都有刀傷，送院搶救後證實不治。警方在現場拘捕死者的2名分別18歲及16歲的親孫子，懷疑他們與事件有關。



警方於案發單位拉下封鎖線／news1圖片

根據韓媒《首爾新聞》的報道，案件的最初報案人，為死者93歲的丈夫。據悉，死者丈夫是一名行動不便的人士，下半身幾乎完全癱瘓。在事發的時候，他親眼目睹18歲的大孫用刀刺向太太，而16歲的次孫則在旁力阻他走到太太身邊。

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警方到場將他們拘捕後，大孫承認了自己是兇手，表示「因為嫲嫲太囉唆，又經常叫我跑腿，我覺得很討厭，所以就殺了她」。另外，警方表示，他16歲的弟弟，早前因為曾經腦中風而導致精神有問題，在過程中只聽取了哥哥的命令及吩咐行事，並沒有積極參與行兇。

18歲疑兇A／news1圖片

綜合韓媒報道，這對兄弟在2012年8月起就與親生父母斷絕來往，之後一直住在祖父母家，由兩老照顧。祖父身體不佳，行動不便，兩名孫子的起居飲食，都是由祖母獨力擔起。除了靠政府的支助金之外，祖母平時還有執紙皮幫補家計。雖然自己年事已高，但她仍然盡力照顧孫子，甚至在臨死前，仍然在幫孫子洗校服。

屋內掛有大孫被洗乾淨的校服，相信是死者生前的「最後工作」。／news1圖片

消息傳開後，不少網民都感到遺憾，又大鬧孫子禽獸不如，「嫲嫲辛辛苦苦的湊大他們，卻換來被殺死的結果，該有多心痛」、「就算多生氣也不該這樣對養大自己的嫲嫲吧」、「他們不但忘記嫲嫲的養育之恩，甚至還把她殺死，嫲嫲的人生太可惜」。

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同場加映：韓國幽靈醫生做整容手術致患者失血過多亡 CCTV揭醫護用地拖抹血

韓國國會在8月23日通過動議，立法規定所有手術室都需要安裝閉路電視（CCTV），以保障病人的利益。今次立法是源於早前有整容醫院聘請「幽靈醫生」進行代理手術，以致發生嚴重醫療事故，故須立法監管。近日，韓媒VIDEO MUG公開一段由受害者提供的手術CCTV片段。在片段中，可以清晰聽到醫務人員不斷嘲笑患者外表的對話內容，而且患者更於沒有麻醉醫生在場的情況下就接受麻醉，而手術更不是由主診醫生執刀。

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