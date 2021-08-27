Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》，即將在9月17日上線。由韓國影帝級人馬李政宰主演，還有男神孔劉客串坐陣，令不少觀眾都對這套劇抱有很高的期待。在未有得睇劇之前，讓《Opener》與大家看看4個關於此劇的facts！



《魷魚遊戲》劇照／NetflixKR圖片

《魷魚遊戲》，講述456名身負巨債的人，被邀請參加一個生存遊戲，每個回合都會玩不同的兒時遊戲，例如「123紅綠燈」，而最後留下來的玩家就可以得到456億韓圜（約港元3億400萬）的獎金。不過，在遊戲中輸掉或者中斷放棄的下場都只有一個——死！

456名玩家參加生存遊戲。／《魷魚遊戲》預告截圖

▼▼▼《魷魚遊戲》預告▼▼▼

改編自韓國傳統遊戲

「魷魚遊戲」，是韓國一個傳統遊戲，不少韓國人兒時都曾經玩過。在地上畫出一個由三角形、圓形和正方形組成的圖案，玩家則分為防守隊和攻擊隊。攻擊隊需從後方面圓形出發，然後必需經過中間的部分。最後踏足最前方的小三角形（紅點），就為之勝出。而防守隊則需要設法阻止攻擊隊前進，或者將他們追遂出界外將他們淘汰，就可以勝出。

魷魚遊戲

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遊戲中出現的特別圖案

前文提及，傳統的魷魚遊戲中，是由一個由正方形、三角形和圓形的圖案組成。而在這套劇中，亦可以看到這些圖形的出現。在預告中，可以看見一些拿著槍、疑似是裁判的人員，面上都戴著三角形和正方形的面罩。除此之外，在遊戲空間內，都可以發現有這些圖案存在。到底，這些圖案又代表著甚麼？

18禁評分越超其他Netflix韓劇

韓國Netflix日前釋出了關於《魷魚遊戲》等級審議評分表，在主題、性議題、暴力性、對白等4個項目中，該劇都達到「18禁」的水平，而在恐怖、藥物、模仿危險等項目，亦達至「15歲以上觀看」水平。而Netflix去年的大熱劇《Sweet Home》，只在主題、暴力、恐怖等3個項目被評分18禁。因此，《魷魚遊戲》被媒體被稱「史上最強18禁之作」。

與《要聽神明的話》相似

如果有看過日本電影《要聽神明的話》的話，就會發現《魷魚遊戲》的不少細節與它有相似的地方。首先，《神明》曾經出現不少會動的吉祥物，而《魷魚》亦有巨型又會動的娃娃負責殺人。另外，《神明》中，吉祥物與學生玩「123木頭人」的遊戲，如果動了的人就要被殺。而《魷魚》中亦出現「無窮花開了」的遊戲，其實就是韓版的「123木頭人」。

《魷魚遊戲》劇照

講咗咁耐，相信大家都好想追呢套劇！《魷魚遊戲》將於9月17日在韓國、香港等地上線,一次過上晒9集，到時大家就可以一次過煲晒咁多集。

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