韓國近日發生一宗冷血殺人案。56歲的疑犯姜允成（譯音）曾有14次犯罪前科，坐牢15年後早前獲得假釋，竟損毀電子腳鐐再殺2人。他 日前被捕後見記者時表現得毫無悔意，更將其中一名記者的咪高峰踢飛，怒吼：「我沒有在反省！」



現年56歲的姜允成（譯音），自1982年至今，曾經涉嫌搶劫、偷竊、強姦、性罪行等罪名，共有14次前科。他在2005年8月，與3名共犯在首爾多區進行超過10次搶劫，另外再於同年9月以利器威脅女性並對其進行強暴，被判入獄15年。由於他是性犯罪者，所以今年5月被假釋後，需佩戴電子腳鐐5年，接受警方的監視及限制出入。

姜允成／YTN NEWS圖片

根據韓媒的報道，姜允成在假釋後，主要依靠政府每月資助的340萬韓圜（約港元2萬2千）生活，期間一直沒有甚麼異樣。可是在8月26日，他突然殺死了一名在K房認識的約40歲左右的女子，翌日更將電子腳鐐破壞，2日後再殺死另一名年約50歲的女子。據悉，他起初指自己是因為金錢問題而衝動地殺死二人，但警方指，他對社會充滿仇恨，不排除他是有計劃地殺人。

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被警方拘捕後，姜允成毫無悔意的態度，令韓國人非常憤怒。他在還押期間，被警署門外的記者追訪，期間不斷氣沖沖地說「我恨我沒有殺死更多人」、「我當然沒有在反省」等說話，更將其中一名記者的咪高峰踢飛。

姜允成被押送期間，曾經踢飛在場記者的咪高峰。

不過，除了姜允成本人被韓國人罵之外，韓國警方都被批辦事不力。在發生第一宗殺人案之後，警方雖然幾度到姜允成的家，卻因為「沒有搜查令」而錯過發現有受害者的機會。除此之外，警方行動十分緩慢，在姜允成自首之時，都未申請到搜查令及拘捕令。

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