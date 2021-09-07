韓流文化近年來在全球都有很高人氣，就連「神秘國度」北韓都有不少人偷偷地追看韓劇、聽K-POP。為了打擊這種「充滿社會主義的歪風」，6名偷看韓劇的未成年學生近日被重判5年勞改，以示懲戒。



北韓近日將至少6名涉嫌偷看《愛的迫降》等韓劇的未成年學生，判5年勞改。／《愛的迫降》劇照

綜合韓媒《DAILY NK》及《INSIGHT》的報道，近日至少有6名未滿17歲的北韓學生，因為偷看《愛的迫降》、《Penthouse》等韓劇，在一場公開審訊中被判勞改5年。據悉，這幾名學生是被「人民班監察」發現及舉報，他們還曾經在其他同學面前模仿劇中人物。

《Penthouse 3》劇照

安全部（警察及裁判部）在庭上解釋，這幾名學生曾多次翻看《愛的迫降》等劇集，甚至還將主演演員的其他劇集都全部看光，因此要更慎重、更嚴謹地懲罰。根據《DAILY NK》的北韓消息來源，這幾名學生出庭時，身型變得非常瘦弱，懷疑他們曾經遭受嚴刑拷問。

《愛的迫降》劇照

根據北韓刑事訴訟法第115項，14歲以上、未滿17歲的未成年者如果犯罪的話，最多只會被判1年勞改。但因應這次的案情嚴重，北韓安全部宣布，日後對16歲或以下的未成年犯罪者的裁判限制將被取消，「日後不論是甚麼身分、甚麼年齡、甚麼性別也好，只要偷看南韓的相關影片，都不會被原諒」，而且裁判官亦怒斥：「竟敢損害我國尊嚴！」

《愛的迫降》劇照

不過，除了禁看韓劇之外，北韓人民其實還有很多事都不可以做。他們連狗都不可以養，連住處都不能自己作決定，甚至連車牌都不可以考。

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北韓自去年12月起，實施《反動思想文化排斥法》，加重散播及偷看韓流內容（包括KPOP、韓劇等）等罪行的刑罰，規定凡將南韓影片流傳者，最高可被判死刑；而偷看影片者，最高可被判監禁15年。

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