近日外國網站king choice公布最新票選結果，有超過2700萬名網民投票選出本年度「亞太區最帥百大面孔」，韓、日、中、泰等地的帥哥都有上榜，例如車銀優、肖戰、竹內涼真、Bright。



【第100位】山田涼介

第100位，有來自日本的山田涼介。現年28歲的他，是日本著名組合Hey! Say! JUMP的一員，亦是隊內的顏值代表，不少日本網民都稱他為「零死角偶像」。另外，他亦曾經在日劇《金田一》飾演主角金田一。

山田涼介

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【第50位】王俊凱

現年22歲的王俊凱，拿下本次選舉的第50位。他是中國的藝人，屬於偶像組合TFBOYS的成員，擔任隊長。除了是歌手之外，他亦是一名演員，曾擔任電影《解憂雜貨店》的男主角。

王俊凱

▼▼▼點擊圖片查看1至50位▼▼▼

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相信第一名的結果挺意外的吧！記者還是第一次知道有這個人的存在！據悉，自從在中國參加了《歌手2017》之後，人氣就非常高企。雖然在節目上只唱非華語歌，但他仍然能憑著「海豚音」俘虜萬千少女心。

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同場加映：《魷魚遊戲》兩小鮮肉彈起身世大揭秘！魏河俊被封韓版許光漢

NETFLIX熱爆韓劇《魷魚遊戲》，由影帝級人馬李政宰主演，講述456名身負巨貸的人，被邀請參加一場死亡生存遊戲，最終獲勝者將可獲得456億韓圜（3億4千萬港元）獎金。除了李政宰之外，劇中不少配角都因而人氣急升，其中包括飾演警察的魏河俊，以及只在劇中露面3秒就被殺死的工作人員李政俊。

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