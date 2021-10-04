魷魚遊戲｜鄭浩妍IG粉絲數追過宋慧喬　20個最多follower韓演員IG

NETFLIX原創韓劇《魷魚遊戲》在全球盛行，劇中不少演員都因而人氣急升，包括飾演67號參賽者姜曉的新晉女星鄭浩妍。她的IG粉絲數幾何級飊升，截止10月4日上午，她的IG已有1282萬粉絲，追過宋慧喬、允兒、金秀賢等人氣韓星。趁著這個機會，《Opener》和大家看看，最多人follow的20個韓國演員IG帳戶（排名截止10月4日上午11時）！



【第20位】金宣虎

IG粉絲數排第20位的金宣虎，近日於熱播劇集《海岸村恰恰恰》擔任男主角。他於劇集中飾演「十項全能」的村落好幫手洪班長，笑起上來更有很深的酒窩，加上1.83米的身高，外型非常「煞食」！截止2021年10月4日上午11時為止，他的IG粉絲數有674.4萬。

金宣虎

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【第10位】鄭浩妍

IG粉絲數排第10位的鄭浩妍，最近因為《魷魚遊戲》而人氣急升。在劇集播放之前，她的IG原本只有20多萬followers，在9月17日劇集播放至今，她的IG粉絲數已經升至超過1200萬，甚至追過宋慧喬、金秀賢等一線演員，認真厲害！

鄭浩妍

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除了鄭浩妍之外，劇中其他演員的IG粉絲數都是幾何級上升，包括飾演韓美女的金珠姈（IG@kimjooryoung）、飾演張德秀的許聲泰（IG@heosungtae）、飾演黃俊昊的魏河俊（IG@wi__wi__wi）等，你follow了嗎？

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同場加映：魷魚遊戲重看才發現4個伏筆！參賽者死法早預告、曾暗示誰是Boss

有不少韓國網民重看《魷魚遊戲》時，竟然發現了不少暗藏的伏筆。原來參賽者的死法一早已經「劇透」！

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