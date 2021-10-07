因為《魷魚遊戲》、BTS等組合，一股「韓風」再次在全球吹起。不少韓星都賺得盤滿缽滿，例如BLACKPINK單在今年上半年，就至少有港元2億的收入。近日，韓國節目《TMI NEWS》就公布「上半年最高收入韓星TOP 10」排行榜，賺2億的Blackpink只排第四！



【第10位】車銀優

「臉蛋天才」車銀優，除了是偶像組合ASTRO的成員之外，亦是一名演員。2021年，他於漫改劇《女神降臨》擔任男主角，該劇播出以來，一直都有不錯的收視和話題性，而他更拿下「2021年男偶演（男偶像演員）獎」。

除此之外，他今年還接了9個代言、11次的畫報拍攝，所有收入合共大約15億韓圜（港元1000萬）。他所賺的錢，更佔了所屬經紀公司Fantagio總收入的44%，是公司內賺最多錢的藝人。

車銀優

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【第9位】金軟景

「排球女帝」金軟景，今年參加她職業生涯中最後一場奧運。曾經效力過不少海外球隊的她，去年回歸韓國球隊，自爆每年收入3.5億韓圜（港元230萬）球會費。

除此之外，她亦是韓國廣告界的寵兒。據悉，她每年單是廣告費，就賺大約10億韓圜（港元660萬）。而今年上半年，她就接了7個代言，廣告費就有35億韓圜（港元2300萬）。

廣告費加上球會費，她2021年上半年的收入，大約是36億7500萬韓圜（港元2450萬）。

【第8位】IU

IU今年年初發布的正規五輯《LILAC》，除了主打曲在音樂節目拿下多個冠軍之外，其他收錄曲亦佔據音源榜的高位。除此之外，先行曲《Celebrity》亦同樣得到十分好的成績。上半年，她單是在音樂上得到收益，已有35億韓圜（港元2300萬）。

除此之外，IU一向都是廣告界的寵兒。今年上半年，她就接了5個代言，合共廣告費大約（港元2000萬）。

IU的2021年上半年所有收益，合共大約65億韓圜（港元4300萬）。

【第7位】宋仲基

今年上半年，宋仲基於劇集《黑道律師文森佐》擔任男主角。據悉，他以每集2億韓圜（港元130萬）的出演費接拍劇集，總收為130億韓圜（港元8600萬）。

再加上他於廣告代言大約賺到30億韓圜（港元2000萬）的收入，他上半年的總收入大概是70億韓圜（港元4600萬）。

【第6位】孫興慜

孫興慜是韓國的足球選手，有「亞洲一哥」的別稱。在2020年，他跟熱刺續會的時候，每周薪金漲至3.15億韓圜（港元210萬）。

他的第二個收入來源，就是廣告代言。單是今年上半年，他的廣告收入，就有36億韓圜（港元2400萬）。

孫興慜

拿第一名的實在太厲害了吧！原來，他曾經於1997年成為JYP娛樂的音樂製作人，後來連JYP都覺得他太有才華，所以鼓勵他自立門戶開公司，才有了今時今日的他和防彈少年團！而且，他亦不會忘恩負義，知道公司有今時今日的地位，都是靠BTS的努力所致，因此，他曾主動提出將自己的部分股份分給他們，實在太有義氣了！

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NETFLIX熱爆韓劇《魷魚遊戲》，由影帝級人馬李政宰主演，講述456名身負巨貸的人，被邀請參加一場死亡生存遊戲，最終獲勝者將可獲得456億韓圜（3億4千萬港元）獎金。除了李政宰之外，劇中不少配角都因而人氣急升，其中包括飾演警察的魏河俊，以及只在劇中露面3秒就被殺死的工作人員李政俊。

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