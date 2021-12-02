MIRROR成員柳應廷 ( JER)一直有個拍拖5年的女友Kelly，感情本來一直要好，但近日有網友發現女方的IG已刪除所有跟JER的合照和Unfollow男友的IG，惹起分手疑雲，而JER則向傳媒承認跟Kellyl鬧交。

其實情侶之間難免有嗌交，如何在吵架後安撫對方才是高技巧。到底另一半生氣的時候應該做甚麼安撫他／她的情緒呢？



MIRROR成員柳應廷 ( JER)雖然今年彈起，但一直認愛有個拍了５年拖的女朋友，忙完工作都會陪女友，又不時在IG放閃。早前的《調教你MIRROR》，12子入營收起手機前准發一個短訊，JER也選擇發短訊給女友，更因提點對方Ｍ痛要食藥被封暖男。

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不過近日JER的女友KELLY在IG刪除了所有跟JER的合照，又UNFOLLOW對方IG，兼在限時動態中貼出一首日文歌片段，歌曲內容涉多人感情，惹起分手疑雲。但事後有傳媒向Jer求證分手一事，他澄清和女友只是普通鬧交，並沒有大問題。

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其實，情侶鬧交實是平常事，不少人意外激嬲另一半後，都會不知所措，對自己當下的處境束手無策。有些人會被對方生氣的情緒所影響，自己也變得暴燥起來，甚至覺得對方莫名其妙，而把問題進行冷處理。其實「鬧交」或者「沉默」都並非好的解決方法，分分鐘因此而分手收場！

面對這樣的處境，首先要做的就是保持冷靜，然後想辦法安撫對方的情緒，大部分女生都對食物沒有抵抗力，可以先請她吃點東西轉換一下氣氛。這招對男生也有用，懂得烹飪的女生可以給他煮一餐好消消氣，不懂烹飪的也可以陪他打機看電視，陪他做喜歡的事情使他心情變好！不想每次都在冷空氣中惆悵，就快看看以下10個激嬲另一半後安撫對方的小技巧吧！

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其實很多時候生氣和吵架都是緊張對方的表現，千萬別用逃避去解決問題，那只會為未來的爭吵埋下計時炸彈，更別讓情緒充昏了頭腦，令自己說出一些無可挽救的說話。反之應該通過冷靜又耐心的溝通，去了解對方鬧情緒的背後原因，才可以讓彼此的關係走得更遠！。

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