女人最怕嫁錯郎！結婚是女人的人生大事，若然揀錯伴侶，就像上了一架目的地不對的長途車一樣，不是想後悔就能後悔。而偏偏不少男人婚前婚後兩個樣，預防勝於治療，到底怎樣才能避免自己未來的婚姻生活陷於悲慘之中？台灣百萬網紅Youtuber77老大早前拍片列出10種絕對不能嫁的男人，若你男友命中其中一種則要三思了。



《海岸村恰恰恰》劇照

近年晚婚的人越來越多，照理大家都對伴侶有充分的了解，才決定承諾終生，偏偏離婚的數字也只升不跌。有不少女士認為，男人婚前婚後的樣子實在差太遠，明明拍拖的時候乾淨整潔，但結婚後的他卻從不打理家中的環境，連本人也變得如邋遢人叔一樣！

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無論在愛情還是人生中，多了解和學習才可以預防勝於治療，切勿踏上了教堂才發現身邊的男人跟本不是那個愛你的人。到底怎樣才能避免自己落入悲慘的婚姻生活中？台灣Youtuber《77老大》為各位分析出10種，女人遇到絕對不能嫁的男人！

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【1】媽寶男

首先撇除伯母會否成為兩人的愛情殺手，媽寶男的特徵除了對家事不在行、愛撒嬌不成熟、沒主見外，還非常崇拜自己的老母，開口閉口都是「我阿媽話呢……」。而且每每一遇到困難便說不行，因此看到這種男人記得敬而遠之！

【2】小氣男

小氣指「對別人苛刻」，凡是和自身利益有所衝突不單是錢，都不會體諒，總是計算著怎樣才不會蝕底。或許在你面前能裝大方，但對待外人或環境的包容度卻未然。看看他會不會總是對別人抱怨，或帶你吃高價餐廳卻又要嫌貴便能知一二。

【3】床事不合

無容置疑和伴侶的性事是愛情的保鮮重點，若然你的另一半自私、守舊且安於現狀，只顧自己爽，不會為了你而作任何的調整，不願意花時間去鑽研和了解怎樣取悅你，代表他沒把你的感受看得跟自己一樣重要！

【4】興趣不合

當你喜歡宅在家中做文藝活動，然而你的男友卻總覺得在浪費時間，或許處於熱戀中的你會把這些小細節給忽略掉，但相處久了，熱情也淡了，兩人在同一空間也只會無話說，行屍走肉般。

【5】只想玩玩的渣男

沒有人想在感情路上遇到渣男，那麼請切記以下重點，不會和你建立關係，從沒正式開始；太過游刃有餘，一點也不像悸動中的人；常常行蹤不明，而你對他亦一無所知，比如職業、背景等；還有從不把你的東西記入腦！

七七老大頻道按此

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