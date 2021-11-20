關愛座｜台男被孕婦逼讓座即場除褲反擊　網民大讚：有需要就能坐

博愛座（關愛座）讓座爭議在層出不窮，讓原本設計的美意也跟著大打折扣。有台灣網友11月8日在爆廢公社發文，表示自己大腿受傷，雖只打鋼釘未打石膏，但仍因疼痛必須坐在捷運博愛座，當下卻遭孕婦要求起身讓位，讓該網友憤而脫褲痛罵「你比我嚴重嗎」，吸引逾千位網友留言。



受傷坐關愛座遭孕婦逼讓位？原PO脫褲嗆「你比我嚴重嗎」

該網友於8日在《爆廢公社》說明，他從淡水搭捷運至板橋，因為腳受傷加上長途乘車，雖腿上僅打鋼釘未打石膏，仍不得已需坐在博愛座上，結果一位自稱孕婦的人要求原PO讓座，他一氣之下把褲子脫到僅剩一條內褲，露出大腿斷掉的地方，並嗆該孕婦「你比我嚴重是不是？你懷孕很囂張嗎？」後來孕婦便逕自離開該節車廂，原PO也希望大家藉此了解博愛座「不是只有所謂老人孕婦可以坐」。

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關愛座讓座再掀熱議 網友認「有心每個座位都是關愛座」

該文一出，有網友回覆「博愛已經變成部分老人和正義使者的武器了」、「法律沒規定讓座，不讓也不會怎樣，純粹看坐博愛座的人自己判斷」，也有人指出「有需要的人都能坐」、「本來就是有需要就坐，我之前膝蓋內側腹韌帶受傷，外表根本看不出來痛起來會有多痛，難道我還要隨身攜帶診斷書嗎」。

不過也有網友認為「辛苦你了，但懷孕初期是沒有肚子，互相體諒」、「萬一是真的懷孕呢」，有人反應「誰說只有博愛座上的人需要讓座」、「車上人很多，唯獨博愛座空著，好幾次都覺得是浪費空間」、「有心每個座位都是博愛座」，也有網友表示「所以以後看到外表很健康的人坐在博愛座上，就不要苛責說他們沒公德心、沒愛心，因為實在是有難言之隱，一般人是看不出來的」。

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