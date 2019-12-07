點解坐關愛座畀人鬧通常係女仔？台網友神分析　除欺善怕惡仲有…

誰才能坐「博愛座」（港稱「關愛座」）的問題三天兩頭便會出現一次，許多人為了避免麻煩，即使腳痛也寧願把博愛座空下來，免得招來一頓罵。不過也因為開罵場景常出現，有網友注意到，一樣坐博愛座，開罵的多半是大媽大嬸，被罵的也以女生居多，反而很少看到男生被罵？

與香港的關愛座一樣，台灣的博愛座亦常導致乘客爭執。（聯合新聞網授權使用）

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網民點睇？

當然是女生好欺負？「看小女生好欺負，一堆欺善怕惡的」、「欺善怕惡啊，怕惹到惹不起的」、「欺善怕惡，人性」、「欺負看起來弱的啊！你沒看他們也只敢欺負比較瘦的女生，最好的方法是把自己練壯（或吃胖）就沒人敢小看你惹」、「好欺負，和霸凌一樣，長得醜是你的問題」、「因為柿子挑軟的，不過之前也有看過男生發文說歐巴桑用傘戳他要求讓座的文」、「大概正義魔人看男生不好欺負吧」、「如果今天刺龍刺鳳的坐在那，那些廢物大媽絕對不敢吠一聲」。

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也有網友認為，與女生相比，較少男生會去坐博愛座，即使坐了被趕也摸摸鼻子就離開。另外一點就是，普遍價值觀認為男生身強體壯站一下不會怎樣，所以讓座理所當然，不會特別引人注意。

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雖然「讓座是美德，不是應該」的道理大家都知道，但日常總會看到有人跳出來主持「正義」，不照做就噴得你狗血淋頭……唉，老實說，本編覺得不少老人家體力比在下這「廢青」好多了，起碼台灣很多步道本編是走不上去的。

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