在百忙之中抽空喝口飲料，除了是生活的小確幸之外，根據喝的飲料有別，也可能替自己的運勢加分。日本網站「愛カツ」最近就剖析十二星座的女性，分別選擇什麼樣的飲料，可以替自己帶來好運。



白羊座：番茄汁

白羊女行動力強，甚至可能忙得連早餐都來不及吃。因此來杯營養豐富的番茄汁，正好補充自身能量，還可以養顏美容。

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金牛座：熱朱古力

金牛女雖然個性沉穩，但在長久之下，內心也是累積了不少壓力。此時靠著香甜的熱朱古力轉換氣氛，放鬆心情是最合適的。

雙子座：能量飲料

雙子女腦筋靈活，一次處理不同的事情也不是問題，但也常常為了生活，犧牲掉不少休息時間。因此與能量飲料最為搭配，除了工作以外，對社交與感情運勢也有幫助。

巨蟹座：熱牛奶

巨蟹女喜歡照顧人，甚至會把他人擺在優先位置，忙完後才打理自己。因此可以在睡前喝一杯熱牛奶，讓自己上了床馬上熟睡，不把疲勞和壓力留到第二天，好保持身心的健康。

獅子座：橙汁

獅子女開朗而積極，是像太陽一樣，能帶給團隊溫暖的存在。在重要的事情前喝點橙汁，更能發揮出與生俱來的能力與魅力，好在關鍵場合一決勝負。

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處女座：熱開水

處女座的女性知性且頭腦好，總是會對事情舉一反三，不過也無形中給自己產生壓力。因此用保溫瓶裝點熱開水，偶爾啜飲一下，可以替自己恢復元氣，緩和日常生活。

天秤座：紅茶

天秤女飄逸著特別的氣質，常常被周圍的人視為教養出眾的大小姐，與紅茶最為速配。如果想提升戀愛運，還可以升級成奶茶。而需要靈感的時候，換成清爽的檸檬茶也很不錯。

天蠍座：咖啡

天蠍女有些好賭，對於財經投資、高價物品有著一定的興趣，有時更難免會有衝動行為。因此在下決定前不如先來杯黑咖啡，除了可以讓頭腦冷靜一下，對自己的財運也非常有幫助。

人馬座：巧克力飲料

人馬女常被認為很受歡迎，但其實是個碰上失敗，就可能遠離感情好一陣子的類型。此時用巧克力喚醒內心沉睡的情感，就能替自己的戀愛運大幅加分。

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山羊座：焙茶

山羊女是個不折不扣的努力家，總是會拚到自己的極限。而焙茶是個對胃刺激性不高，能夠恢復疲勞及治癒身心的飲品，剛好能幫魔山羊女儲蓄能量。

水瓶座：碳酸飲料

水瓶女有著異於常人的想像力與行動力，有時可能會被旁人視作怪胎，但也因此常有靈光一閃的好點子。當工作或計畫進行遇上瓶頸時，不如就來點汽水疏通一下吧。

雙魚座：甜酒

治癒力強大的雙魚女，總是為了他人而汲汲營營，自己偶爾也難免感到有所壓力。當感到疲累的時候，來杯能夠讓自己容光煥發的甜酒，正好能促進美容運和感情運。

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