你了解自己嗎？尤其是私密和禁忌範圍，不少人都不會探究自己內心，例如性愛。12星座能夠反映一個人性格，以下是12星座女生對性事觀感和渴望程度，你知道自己所屬的星座好色嗎？



第12位水瓶座（左，ig@roses_are_rosie）第5位雙子座（右，ig@yoona__lim）

可惜我是水瓶座？

說誰最好色前，如果說誰對性事最冷淡，你猜會是哪個性座呢？綜合網上各家之言，似是就是水瓶座。水瓶女生性敏感、多疑，需要自由，不愛束縛，對性未必有強大慾望。不過，水瓶女也不是完全抗拒性，只要她願意，也會很投入，前提是她願意，所以一定要先讓她信任和投入。👇👇👇來看看全部12星座女生好色排名，別以為只有天蠍才好色呀👇👇👇

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第12位水瓶座

水瓶女生性敏感、多疑，需要自由，不愛束縛。水瓶座對性未必有強大慾望，卻有倔強好勝一面，因此只要她願意，也會很投入，前提是她願意，所以一定要先讓她信任和投入。

第11位山羊座

山羊女性格謹慎保守，對愛情認真專一。山羊女又經常被指作風務實，更可能是工作狂，因此對性愛態度冷淡。不過，這可能只因她未完信任一段感情，只要她能投入其中，據說她也有狂野一面。

第10位天秤座

和平安逸是天秤女理想中的生活方式，感情方面也喜歡悠閒舒適，因此據說會比較喜歡成熟男生。而天秤女對性愛的渴求也較注重精神多於肉體，即使在床上也看重禮儀和形象。

第9位巨蟹座

巨蟹女為人感性，表面溫文冷靜，但其實也極有好奇心，內裡更是暗藏一點色心，期望從性愛上獲得愉悅，所以巨蟹女有時不妨主動一點。

第8位人馬座(射手座)

射手女性格爽直隨和，雖然追求刺激，對性愛可以很激情奔放，但並不代表會濫交，必須要是她所愛的人，而且要先滿足精神層面，才到肉體。

第7位獅子座

獅子座性格陽光溫暖，而且有領導才能，工作上可能追求主導權，但愛情上也有小女生的一面，只要是她認真的男人，一樣可千依百順，性愛方面也是活潑開朗，沒有忌諱。

第6位白羊座

白羊座女生可以極度熱情如火，而且相當渴望愛，對自己喜愛的人會出盡法寶，包括以身體勾引對方。只要是妳一心想擄獲的男生，便會慾望滿滿的。

第5位雙子座

雙子女時常想着如何讓自己變成有魅力女人，情色也是魅力的一種，因此她經常掛在嘴邊，作為朋友間話題。雙子女情慾上有追求，不會一味被動，可說是一隻小野貓。

第4位天蠍座

有些人甚至認為天蠍女應該排在好色首位，因為天蠍本來就佔有慾強，也沉迷神秘感和快感。看到小鮮肉時，她們表面會固作鎮定，甚實內心早已有各種幻想了。

第3位雙魚座

據說雙魚女在性事方面是理想伴侶，因為她們浪漫且愛幻想，又願意配合她的情人，是個以對方為中心的星座，因此在愛與性方面都是理想對象。

第2位處女座

處女座女生總是讓人覺得純潔、害羞，外表是一副文靜的形象，很多人以為她們對性態度也是非常保守的，其實完全相反，只是她們需要慢慢的「加熱」，只要是你能達到她的相處標準，她投入性事起來可以判若兩人。

第1位金牛座

很多人都沒想到最好色的是金牛女，如果你覺得金牛座總是很悶，其實只是你不了解她（自己），金牛座可以相當直接，不會轉彎，賣弄甚麼魅力，她的「色心」也是癮性的，只要她能投入一段關係，她性事可以比其他星座更一往無前！

追求長久的愛情？以下5個星座情人不要放手！

說過了好色星座，可能你會想，說性之前，先要找一個好伴侶談情吧！相信大部份人都希望找到一個著重感情，甚至願意為情人犧牲的伴侶，以下5個癡情星座，如果你遇到好了，就好好把她\他俘虜吧！

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