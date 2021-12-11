常說男人和女人是來自不同的星球，你有曾好奇過那些看上去毫無魅力的女生，為何身邊總是不缺男友，偏偏那些你覺得魅力四射的女生，卻總是單身一人。台灣百萬網紅七七老大列舉6種男生必追的女生，除了最經典的撒嬌外，還有1法則有著神奇的魅力，能吸引男生們讓他整天想你！



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台灣網紅77老大表示，男生們雖然是視覺動物，但更重要的是想像空間，無論是你微露的身材魅力、難以想象的反差萌、或是不為人知的豐富生活，這些神秘感就像大抽獎一樣，對男生們充滿吸引力和驚喜，期待著與你的每一次約會。以下6種男生必追的女生類型，你又中幾多種？

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台灣網紅七七老大

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其實作為女生無論有沒有對象，都應該對自己有自信、豐富自己的生活、提升修養，為自己而努力。「有麝自然香」這樣的人無論走到哪，不論男女，都會讓人不自覺地喜歡上她！愛情並不是你努力的唯一目標，而是你幸福生活的添加劑。

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早前網傳《全民造星IV》的「Ada仔」姜咏鑫是姜濤當年中學時的暗戀對象，更被指拒愛後周圍唱。不過姜濤澄清自己的暗戀對象並非對方，還說「嘩……我諗我中學都應該冇乜女仔肯收我做兵，咁肥！」其實身為暗戀王的姜濤以往透露，他曾向Google大神請教點表白，然而卻被芸芸的金句搞到出晒事！開罐Opener為你精選5句一出口便後悔，被人笑足一世的表白膠句，你又中過伏未！

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