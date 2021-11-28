男生未表白已收到女生「拒絕訊息」撕心裂肺　網民大讚：社會清流

可不可以妳也剛好喜歡我？如果暗戀的人也剛好喜歡自己，是ㄧ件幸運又幸福的事情，不過如果對方沒有這個意思，就不確定是不是能繼續當朋友了。有一名男網友分享了讓自己「撕心裂肺」的訊息，因為暗戀的女生在他告白前就傳了一封「拒絕訊息」，不過內容卻讓網友大喊讚。



一名男網友在Dcard以「沒告白先被拒絕」發文，他表示自己平常沒有特別勤回訊息跟開話題，沒想到早就被對方查覺，一早就收到了一串文字，讓他看了「撕心裂肺」，女生訊息寫著「其實我有點想問，你有時後類似丟球的話到底是不是認真的？」。

▼▼▼未告白就被人拒絕？即睇咩事啦！▼▼▼

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接著對方又說「如果是真的的話，那我可能要跟你鄭重的道歉，對不起我可能無法接受你的心意，好幾次都想直接跟你說，但又覺得會讓你受傷，不過不早點說，對你對我也很不負責任，我有點不太敢表達內心的意見，所以很抱歉這麼晚才講出來」。

女生也表示，「如果是我會錯意的話，就請你笑笑就好了，假如因為這樣而影響到你的生活、你的情緒，真的很對不起」，最後也說，「或許說完這些以後連朋友都當不成，但認為還是得好好地、嚴肅地跟你道歉」，最後也祝原po能過得幸福又快樂。

一封240字的「拒絕訊息」讓原po難過外，他也認為女生說得沒錯，但他又不想放棄「至少不會疏遠朋友關係？」，想問大家該怎麼回，不過這封訊息卻得到了網友的大力讚賞。

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網友認為「她這樣很棒啊，你不用浪費時間和心思在她身上，當你在想怎麼不會疏遠朋友關係，代表你還是不死心，執意不悟結局肯定很慘」、「她是好人」、「她是個在乎你感受而且溫柔的人」、「這樣做的女生很棒，現代社會中難得的清流」。

也有網友分享自己的經驗，「我曾經也有一個男生朋友跟我告白過，我也是拒絕了他跟他道歉並謝謝他對我的喜歡，不過後來我們還是越來越好，變成死黨那種，他的心態也調整好了，彼此談戀愛也不會有誰受影響」。

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