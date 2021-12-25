（編按）Kelvin是一位買真人娃娃的宅男，他的家人不斷逼他出去認識女朋友，好友因為他跟真人娃娃交往而覺得他是變態.....（本文節錄自《90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞》。）



「其實我只是想要一個女朋友⋯⋯即使不懂說話也沒關係，我只要一直能陪伴我的『人』。但為什麼對象一定要是『人類』，才算是正常？」眼前男子頹然地問。

他叫Kelvin，是一位買真人娃娃的熟客。

黑色粗框眼鏡，給人感覺十分腼腆的二十來歲「IT仔」。他衣著打扮乾淨整潔，配上整齊的平頭裝⋯⋯

嗯，沒錯，他就是大家口中的—宅男。儘管他亦已習慣別人的眼光以及「宅男」這個標籤，但仍無阻他在愛情道路上的「豐盛人生」：法籍Priscilla、日籍Erika、陀地妹Suki—三位都是於我們店購買的「前女友」，而現任女友，是中法混血兒Alexandra。

儘管他已經是常客，間中我們亦會聊天閒談，但今天察覺到他的情緒異常的低落。再三細問後，他說：「其實你認識我一段時間了，也應該知道我不太擅長溝通，不喜歡與人對視或與陌生人說話。但我的家人不斷逼我出去認識女朋友⋯⋯令我真的感到很大壓力！甚至連最好的朋友也離開了我，因為覺得我是一個變態！其實我只是想要一個女朋友⋯⋯即使不懂說話也沒關係，我只要一直能陪伴我的「人」。但為什麼對象一定要是「人類」，才是正常？」

在那一刻，我沉默了。

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什麼叫正常？什麼叫不正常？我們的世界觀、性格、對事物的認知、錯對觀念，至年幼期開始已會被周遭的人事物潛移默化地影響，包括家人、朋友、同學、社會時事、親身經驗，這些都成為塑造我們的性格特質及喜好的關鍵。若以不傷害他人和自己、不觸犯任何法例為本，是不是大多數人會做的事才稱之為「正常」？當喜歡的事物與普遍人背道而馳，就稱之為「變態」？

在與Kelvin的對話當中我亦瞭解到，使他愛上真人娃娃的真正原因是，只有在與娃娃的相處過程當中，才是讓他感到最舒服自在的時候。他們的世界當中沒有背叛與謊言，沒有傷害，沒有惡意和有色眼光，只有最純粹的愛與陪伴。

當設身處地代入他的處境，感受到旁人的冷言冷語、陌生人的惡意標籤、同事之間的爾虞我詐，我明白了。

我們不一樣，但或許我們都一樣。

《90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞》（紅出版集團授權使用）

書名：90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞



作者：二鍋頭



一位不甘平凡的90後女生。早幾年因創業失敗而被「一鋪清袋」。在沒什麼可再輸的情況下，決定追隨內心去做自己真正感興趣的工作，於是決心入行成人用品行業，同時記錄著自己的工作點滴以及心路歷程。



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【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】