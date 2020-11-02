日本性玩具從業員分享日常見聞　以女性角度看情慾工作透露真相

性是生活的一部分，也是人類生理需求的重要一環。但不管是社會進步也好、是宗教意涵也罷，性成為了一個好似該被隱藏不能談的事情，尤其是在青少年時期對性與愛總是充滿好奇，但往往會被忽略這些孩子想要了解性到底是什麼的求知需求，而性到底有什麼不尋常？這可能就要從從事性工作的產業人員說起。

圖文作品《成人玩具業務員的日常》是由日本製作情趣用品和AV影片的女性業務員堀江餅子現身說法，以部落格為主說明到底在日本情色產業工作是什麼樣的內容？或是必須面對怎麼樣的人，並且也以一個女性在這個以男性情慾為主的產業鏈中所受到的一些女性相關的觀點，讓人了解那個神祕的性產業是怎麼一回事。

說起性產業，日本的確是在亞洲獨占鰲頭，撇開不正當性交易，日本有明確對於性產業的合法與非法的法規，並且性產業也對於觀光有著不錯的賣點。

只是對於一般人畢業成為正常的上班族或打工族，性產業的確是神祕的，對於這樣的圖文書籍難免引人好奇。過去我也曾待過日本正統性產業內當過美術指導的部分，也算是半隻腳踏進去泥灘裡的人，故在看到這本圖文作品時，對於裡面作者對性產業的敘述，難免有著一些認同感。

《成人玩具業務員的日常》是由作者堀江餅子的部落格和替特定雜誌撰文收集而成的文字作品，而其中加入了五格小漫畫增加讀者便以閱讀性，但主要還是以文字敘述為主。裡面分為幾個面向：1、為什麼投入性產業？2、關於AV女優的工作。3、情趣用品和DVD販售的店家。4、生為女性看待情色產業這件事。

其中我覺得最有意思的是作者以女性觀點是敘述關於她認為的AV和性工作者，可以顛覆一些傳統男性的觀點，用另外一個面向去思考關於AV演員和產業這件事。

裡面內容原則上算是輕鬆，還有一些作者生為女性在這產業遇上的趣事、工作日常和不快。例如過去會對一些黃腔感到不舒服但待在情色圈內久了竟也習以為常，差點成為讓別人不舒服的人。

還有女優各個面向、商店老闆對於她的業界指導、免不了還有一些職場性騷擾和身為女性情色產業工作者的難處，例如常被誤認成是拍片的女優，必須應付騷擾的客人之類的，算是非常多面向的一本參考書籍。而且因為堀江餅子任職的不是日本三大AV場，而是中小型情色業公司，就也更能跳脫公司文化去看待這個產業。

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而這本書籍如果單純講述《成人玩具業務員的日常》就只是淪為介紹和闢謠的書籍，我覺得這本圖文作品最有魅力的一點是作者以女性主義的觀點去看待情慾工作這件事情，例如作者有敘述關於家人或男友對她的職場不諒解。

還有女優因為她是女性覺得不可靠，甚至有人誤以為在少數女性的情色產業上，生為女生會比較吃香，但在因為網路時代逐漸蕭條的日本情色業其實是男是女在情色圈內，都是一樣的，而更多時候作者所面臨還是身為女性不可靠、不是男生妳不懂這類型的偏見。

但在書籍中多半還是以堀江餅子的工作內容為主軸，她曾列出她的工作行程，表示與一般的業務無異，唯一不同的是妳搞丟東西時不知道該怎麼跟站務員解釋妳弄丟一款大尺寸昂貴的按摩假陽具。

並且在聯誼的時候跟男性雖然聊得起來但卻變成推廣作品與性玩具的銷售大會，對於戀情毫無進展，反而收到聯誼對象的使用產品的好評和妳真內行的評價等等，這些哭笑不得的情色工作人員日常，增添這本書有趣之處和輕閱讀性。

但這本《成人玩具業務員的日常》其實說了很多有待保留的事情，性色產業是八大產業類型之一，故有些事情實在無法明說，例如與日本極道和暴力團掛勾甚至開業的情色片公司可說是常有所聞。

知名男優清水健也曾受到非法集團的威脅公開他的私人影片，知名AV偽娘大島薰也公開承認情色產業跟黑道之間有著一定程度的關係。故雖然故事有趣也可以知道性產業的工作內容，但現實之間比起裡面的「性」更多人避談這些事情的根本還是人性的「惡」吧？

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：陸坡 (LUPO)，原文：《成人玩具業務員的日常》性產業是這樣的】