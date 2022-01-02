新的一年又來臨，未知大家上一年為自己訂立的目標和願望，現在實現了沒有？雖說去旅行這個願望，推遲了一年又一年，但既然2021已成過去，那麼就把上年的一切都抹掉，為自己的2022年重新訂立新挑戰。日本網站「michill」分享了一個2022年的人氣心理測驗，用直覺想像出杯裏到底有幾多水，測你2022年內心深處的渴望到底是什麼！



踏入2022新的一年你又有什麼願望想要實現？作為社畜的你每天都在忙碌的工作中打滾，但其實你又有沒有想過，到底這種生活是不是自己真正想追求的東西？日本網站「michill」分享了一則心理測驗，讓你一探自己內心深處的渴望，到底是難以滿足、永遠在追求進步的人，還是希望停下腳步享受佛系生活的朋友吧！

問題：假設你眼前有一隻裝了水的杯，你覺得杯中應該裝了幾多水？

【A】一杯滿

【B】一半

【C】3分2左右

【D】幾乎沒有

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：杯子裏不同的水量到底代表了什麼吧！👇🏻👇🏻👇🏻

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【A】一杯滿：期望獲得成功

【B】一半：期望安穩的佛系生活

【C】3分2左右：希望得到別人的支持

【D】幾乎沒有：找到自己想做的事

如果想看心理測驗答案的詳細分析，可點擊上圖觀看！

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