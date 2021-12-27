王力宏李靚蕾離婚事件震驚全華人，王力宏更一夕間由優質偶像變為渣男，隨著男方公開道歉兼暫時退出娛樂圈及女方回應，事件或暫告一段落，不過大家不禁要問渣男難妨，究竟好男人會有哪些特徵？綜合不同命理學家的說法，好男人最緊要是看耳仔！



每個女生都想和身邊心愛的他「執子之手與子偕老」，偏偏在一次次的傷害中錯付真心，近年娛樂圈更爆出多個披著好男人面皮的渣男例子。到底怎樣才可避免以上的情況發生？原來只要睇耳仔便可知對方是否顧家定脾氣差，以下8種面相教你分辨誰是真正好男人！

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有光鮮的皮囊，不代表有美麗的內心，有時候動作比說話更有力，好男人是會在你背後默默地付出。你又認為一個好男人會有什麼特徵呢？不妨留言分享一下！

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同場加映：王力宏、吳亦凡花生滿地 雲疊花園葉經理上榜 2021瘋雲人物選舉

2021年快要完結了，奇人奇事年年有，但今年好像特別多。無論是王力宏跟前妻李靚蕾的「蕾神之戰」令一眾網民花生殼食到一地到係；雲疊花園葉經理死過翻生，狂出通告講述住院經歷，令居民摸不著頭腦；還有由年初講到年中、到九月終於成事的「林鍾之戰」，都是大家今年茶餘飯後的話題。小編挑選了九位候選人，大家覺得哪一位才是今年的年度「瘋雲人物」？

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