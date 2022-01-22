【2022/農曆新年/虎年】新年在家必做的3件事除了辦年貨和大掃除外，必定不少得貼揮春，很多人每年都會把揮春貼在指定的位置，甚至把上年的揮春一直貼到新一年。其實貼揮春並不只是一個動作，若然貼得妥當，小小成本更能達到開運、旺桃花的效果！



《愛回家》劇照

講到新年又點少得貼揮春這個重要環節，相信有不少朋友以為貼揮春只是為了增加新年氣氛，或表達對新一年冀望的動作，以致每年貼的揮春不是貼在同一個位置，就只是把它們放在當眼的地方便了事，其實貼揮春要貼得有技巧才可以發揮它們應有的作用！

👉🏻 👉🏻 👉🏻COLLAR成員專屬新年揮春 龍Marf精神、步步Gao升、軼軼有工開

說到今年貼揮春的開運重點，除了大家最關心的桃花外，便是財運和化是非。渴望今年出pool的各位朋友，記緊在家中的南方位貼上1、3或4張揮春，最好能貼上相應桃花的字句，以及對應桃花星的9張揮春，才能發揮最大的作用！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看： 2022虎年3大揮春開運法！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 2

不過貼揮春也需注意禁忌，例如大門貼春聯，記住要貼單數，因為單數代表吉祥，雙數容易招陰，所以貼單數的揮春較合適。此外，去年的春聯要撕下來，不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，否則不能達到去舊迎新的效果。

👉🏻 👉🏻 👉🏻龍蝦丸冇龍蝦｜網吐槽10個得啖笑食物名 部隊鍋係加工食物大雜燴

同場加映：2022新年願望｜研究指8成目標2個月玩完 10個永遠半途而廢的目標

疫情下相信也沒有幾多個香港人留戀2021吧！過去一年許下的願望或人生目標又有沒有達成到？有網民直言所謂的新年目標，其實只是「新年FLAG」（不會達成的願望），又分享美國臨床心理學家Joseph Lucian的發現，每年2月的第二周，80%的新年目標都已經壽終正寢。《開罐》為大家整理了10個經常會半途而廢的新年目標，看看你中了多少個！

點擊連結看全文：2022新年願望｜研究指8成目標2個月玩完 10個永遠半途而廢的目標